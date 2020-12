Le ministre de la justice a fait face aux députés, ce matin. Malick Sall a annoncé la mise en place d’une enveloppe de trois milliards de francs CFA pour la confection et la réalisation de bracelets électroniques par des startups sénégalaises. « ce marché sera alloué à des jeunes sénégalais », a-t-il promis. Il n’a pas manqué de préciser que La conception et la réalisation des bracelets « sont confiées à une structure sénégalaise composée de jeunes compatriotes compétents et brillants ».