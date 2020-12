Mame Mbaye Niang : « Je ne serai jamais avec Idrissa Seck »

Mame Mbaye Niang, invité de RFM matin, a donné son avis sur la nomination d’Idrissa Seck. Le chef de cabinet du President Macky Sall a rappelé qu’il n’a jamais attaqué injustement le nouveau patron du CESE. Et selon lui c’est le contexte actuel qui dicte le choix du Président Macky Sall.

« Je ne suis pas avec Idrissa Seck et je ne serai jamais avec lui mais, le Sénégal traverse une crise à cause de la pandémie et a besoin de toutes ses forces vives. C’est pour cela qu’il a décidé de travailler avec lui », a indiqué l’ancien ministre du Tourisme, selon qui, sa posture actuelle ne lui permet pas de s’épancher sur certains sujets.