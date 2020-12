Acquisition de compteurs prépayés : L’ARMP annule le contrat de la Senelec

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a annulé le marché de la Senelec relatif à l’acquisition de compteurs prépayés. D’un montant de plus de 9 milliards Fcfa, le marché, attribué provisoirement à l’entreprise Hexing Electrical Co Ltd, a été cassé, indique Walf Quotidien, pour violation des dispositions du Code des marchés.

Ce, suite à un recours gracieux introduit par le groupement Africanity Groupiismart Meters et le groupement Shenzhgen Donsun Technology Electric qui contestent l’irrégularité des procédures. Le gendarme des marchés publics a ainsi ordonné la reprise de l’évaluation de l’appel d’offres