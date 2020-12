Ansoumana Dione se prononce sur l’affaire Serigne Modou Kara

Depuis un certain temps, des individus s’activent autour des malades mentaux errants, en leur offrant à manger ou un bain, alors qu’un centre leur était destiné à Kaolack. Qui a entendu le Président de la République ou un membre du gouvernement, s’intéresser à ce phénomène ? Combien d’enfants trainent dans les rues ? Alors, un religieux qui utilise son statut d’éducateur, pour sauver de nombreuses familles, victimes de troubles mentaux, de toxicomanies, entre autres, ne mérité-t-il un accompagnement de l’Etat, pour plus de résultat et de sécurité dans ses nobles actions ? En vérité, Serigne Modou Kara MBACKE doit être félicité et récompensé pour ses initiatives, sans lesquelles beaucoup plus de meurtres seraient commis dans les foyers. C’est parce qu’il n’a pas été encadré que l’on parle aujourd’hui de maltraitance, de décès ou de drogue dans ces centres, comme tout cela se passe, d’ailleurs, dans nos hôpitaux, prisons, commissariats et les domiciles. Pour toutes ces raisons, nous invitons le chef de l’Etat Macky SALL à bien vouloir intervenir, le plus rapidement possible, en recevant en audience, Serigne Modou Kara MBACKE qui est un modèle de développement, vu les énormes efforts et sacrifices qu’ils déploient en faveur de notre jeunesse, totalement désemparée. Si l’on y prend garde, notre pays vivra des moments difficiles, avec l’absence, sur toute l’étendue du territoire national, de centres de prise en charge et de réinsertion sociale, de jeunes en situation difficile.

Rufisque, le 02 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)