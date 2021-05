Le Conseil Supérieur de la Khadriya condamne les attaques d’Israël contre la Palestine

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Constatant, la désolation et la consternation des musulmans du musulmans du monde et les des hommes pris de paix en général et de la communauté Khadriya du Sénégal et de la Mauritanie en particulier, devant cette ignominie, barbarie et génocide perpétrés par l’Etat sioniste et voyou qu’est Israël,

Conscient de sa mission et de son rôle d’avant gardiste pour la préservation et la sauvegarde des intérêts des peuples musulmans en général et ceux des Sénégalais en particulier, et de l’atteinte de ses objectifs,

Considérant la volonté des états membres de l’ONU à solutionner le conflit Palestino-Israélien qui dure depuis de soixante-dix ans,

Considérant la non application des recommandations issues des différentes rencontres et internationales sur le conflit Israélo-palestinien,

Considérant l’acharnement de l’état sioniste sur le vaillant peuple palestinien, Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Condamne vigoureusement le génocide qu’Israël est en train de perpétrer contre les palestiniens musulmans et chrétiens.

Devant les atrocités vécues au quotidien, à la tuerie des vieillards, des femmes et d’enfants,

Devant les brimades et les humiliations subies de façon quasi-permanente par nos frères musulmans de la Palestine,

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Exprime toute son indignation et condamne avec la dernière énergie ces attaques répétées d’Israël,

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Déplore ces morts et blessés et lance un appel solennel à tous les Hommes épris de justice et de paix à s’engager pour une solution définitive à ces injustices et cette souffrance du peuple palestinien,

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

S’engage, pour sa part, à ne ménager aucun effort pour apporter soutien et réconfort aux frères musulmans de la Palestine.

Les violations flagrantes des droits inaliénables du peuple palestinien et l’agression de leurs lieux de prière sont des crimes contre l’Humanité, condamnables au regard de la morale et des lois internationales.

Sous le regard complice de l’Occident, Israël est en train de commettre un Holocauste contre les Palestiniens.

L’Occident, de par son immobilisme et pour se faire pardonner sa lâcheté historique qui a conduit aux camps d’extermination et se donner bonne conscience, laisse mourir des centaines d’innocents faussement assimilés à des terroristes.

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Magnifie la détermination et le courage du vaillant peuple palestinien et exige sans délais la fin des bombardements sur les territoires occupés palestiniens et un embargo économique sur Israël par la communauté internationale.

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Invite le Conseil de Sécurité de l’ONU, les États Unis d’Amérique, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine, les grandes puissances en général et l’OCI et le Sénégal en particulier, à peser de tout leur poids sur l’état sioniste, pour qu’enfin que le peuple martyr de Palestine qui continue de subir des violations et des bombardements tous azimuts par l’état d’Israël, soit libre et indépendant.

Le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA),

Apporte toute sa solidarité à ce courageux et résistant peuple pour une victoire finale, qui n’a que trop duré.

Exhorte tous les pays épris de paix, en particulier les états islamiques à prôner la liberté et le respect des valeurs humaines.

Fait à Dakar le, 20 mai 2021

Cheikh Ousmane DIOP