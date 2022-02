Présidence UA : Mamadou Dione pour une Union africaine des Peuples

Pour une Union africaine des Peuples, pas seulement des Etats

Ce matin, en direct d’Adis Abéba, Son Excellence le Président Félix TSHISEKEDI, Président sortant de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine, après avoir fait son bilan, a « passé le témoin » à son Excellence le Président Macky SALL, nouveau Président de cet organe suprême.

Président entrant, son Excellence le Président Macky SALL a décliné un important programme pour son mandat, mettant le focus, entre autres, sur les grands défis comme la Santé, le Genre, le financement des programmes de développement en Afrique, la coopération financière en faveur des Etats africains, le changement climatique, le patrimoine culturel africain avec comme lame de fonds « le refus à l’injonction civilisationnelle », etc.

Mais au-delà de l’excellent cérémonial « officialo-étatique » qui, quand même, est d’une importance remarquable, force est d’admettre que l’Union africaine de sa création à nos jours, a beaucoup plus été et est demeurée « une Union africaine des Etats » et moins « une union des peuples africains ».

Partant du concept de « l’Afrique que nous voulons…» évoqué par son Excellence le Président Macky SALL dans sa brillante allocution d’aujourd’hui, les africains ne cessent d’exprimer, dans un silence bruissant, leur urgente volonté de voir se concrétiser une Union des peuples africains, plus qu’une Union des Etats africains.

Déjà, l’Acte constitutif de l’Union africaine adopté lors de la 36ème session ordinaire des chefs d’états et de gouvernement le 11 juillet 2000 à Lomé (Togo), fait noter à son article 3 titré Objectifs, que sur 15 objectifs assignés à l’UA, seuls 3 évoquent formellement les peuples africains. Mieux, à l’article 4 du même document titré Principes, sur 15 principes, aucun ne fait formellement référence aux peuples africains.

L on nous rétorquerait que ces peuples africains en sont la raison d’être. Si tel est le cas, pourquoi ne point signifier et matérialiser cet aspect très important ; d’autant plus que le même acte constitutif rappelle de façon pertinente « les luttes héroïques menées par nos peuples et nos pays pour l’indépendance politique, la dignité humaine et l’émancipation économique », inspirées qu’elles ont été « par les nobles idéaux qui ont guidés les Pères fondateurs de notre Organisation continentale et des générations de panafricanistes dans leur détermination à promouvoir l’Unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d’Afrique, et entre les Etats africains ».

Ainsi, pour aller vers l’union des peuples africains, pourquoi ne pas permettre et accompagner la mise en place du parlement de l’Enfant africain, du parlement de l’élève africain, du parlement de la femme africaine, du parlement de l’homme d’affaire africain, du parlement du Médecin africain (différent de l’Ordre), du parlement de l’élu local africain (plus profond que la CGLUA), du parlement du culte africain, du parlement de l’Ingénieur africain, etc.

Il aurait été génial aujourd’hui que les discours des Présidents sortants et entrants soient précédés par les discours des présidents de parlements précités pour un meilleur reflet des peuples africains dans leur diversité multiculturelle, multicultuelle, situationnelle, socioéconomique, socioprofessionnelle, etc.

Vive la République !!!

Vive le Sénégal !!!

Vive l’Afrique !!!

Mamadou DIONE

Coordonnateur national des Cadres de l’Union centriste du Sénégal (UCS)