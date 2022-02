Mballo Dia Thiam interpellé sur les logements du SUTSAS

LETTRE OUVERTE

A Monsieur Mballo Dia THIAM, Secrétaire général du SUTSAS

Monsieur le Secrétaire général,

J’ai failli vous interpeller lors de votre dernière visite à Matam, dans la cadre d’une supervision conjointe ; mais, j’ai renoncé au dernier moment pour ne pas mélanger les genres.

Permettez-moi d’abord de me présenter. Je m’appelle Aliou SALL, ancien Secrétaire général de la section SUTSAS de Ranérou-Ferlo et ancien secrétaire adjoint aux revendications de l’Union régionale du SUTSAS de Matam, du temps de votre compagnon de lutte, Thierno SO dit Thioukiry.

Actuellement, je ne suis pas actif dans le syndicat même si je continue à verser ma participation financière à travers des check-off et cotisations sociales, comme je l’ai fait au moment de l’achat du véhicule de liaison du syndicat, entre autres.

Je milite dans le Collectif des Victimes de SUTSAS/NAMORA de la région de Matam. Cependant, je vous adresse la présente à mon nom propre; le Collectif décidera de communiquer au temps qu’il trouvera opportun.

Monsieur le Secrétaire général,

Comme vous le savez le projet de réalisation des logements du SUTSAS n’a que trop duré. Plusieurs chefs de famille à la retraite, malades et même décédés (que Dieu ait pitié de leur âme !), ont tout perdu dans ce projet.

Ils y ont cotisé toutes leurs économies et ont fait des prêts bancaires ou DMC pour trouver un toit à leurs familles. Hélas !

Monsieur le Secrétaire général,

Comme vous le savez, le Président de la République vient de signer le Décret N° 2021-700 du 4 juin 2021 portant affectation de l’assiette foncière du Pôle urbain de Daga-kholpa, conformément à l’engagement qu’il avait pris dans son discours à la nation du 31 décembre 2018, « d’attribuer des parcelles aux victimes du projet ».

Eu égard à cette évolution positive, l’assiette foncière et les prêts DMC étant acquis en plus des cotisations des acquéreurs, il ne reste qu’à passer à la réalisation concrète conformément au protocole et aux contrats de vente signés avec NAMORA.

Pour se faire, un audit financier s’impose, Monsieur le Secrétaire général.

Cela permettrait d’éclairer les acquéreurs sur les questions suivantes :

Combien de personnes ont adhéré au projet?

Quel est le montant total des cotisations versées à Postfinances dans le cadre du programme de logements sociaux SUTSAS/NAMORA?

Quel est le montant total provenant des prêts DMC viré dans les livres de compte ouvert à la CBAO dans le cadre du programme de logements sociaux SUTSAS / NAMORA?

Si des décaissements ont été effectués pour la réalisation des logements, combien reste-t-il ?

Monsieur le Secrétaire général, en répondant à ces questions, vous feriez preuve de transparence et de redevabilité.

Je reste attentif à toute évolution de la situation et j’attends patiemment votre réponse.

La vérité et la patience fondent mon crédo.

Monsieur le Secrétaire général, je vous souhaite longue vie et santé de fer.

A bientôt, camarade!

Fraternellement.