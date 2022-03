Arrêté pour terrorisme…Moustapha Diatta étale sa colère

Le procès en appel de l’affaire Imam Alioune Ndao et ses co-accusés a été renvoyé au 30 mai prochain. Lors du procès tenu en juillet 2017, le prêcheur Imam Alioune Ndao avait été condamné à un mois de prison assorti du sursis. Et ses co-accusés avaient écopé de 20 ans de travaux forcés pour Matar Diokhané, 15 ans de travaux forcés pour Mohamed Ndiaye, Ibrahima Diallo et Abdou Karim Mbacké Bao et 10 ans pour Oumar Yaffa, Abdou Aziz Dia, Lamine Coulibaly, Ibrahima Mballo, Abdou Diallo et Cheikh Ibrahima Ba et 5 ans pour Mohamed Lamine Mballo, Latyr Niang et Saliou Ndiaye. L’affaire avait éclaté en 2015.

Une publication sur Facebook montrait des Sénégalais morts en Libye auprès de combattants islamistes et faisait l’apologie du terrorisme. Les investigations de la police criminelle sénégalaise avaient permis de remonter jusqu’à un certain Abou Diokhané, 31 ans, un Sénégalais arrêté en Libye pour terrorisme puis renvoyé au Sénégal. Celui-ci est proche de l’imam Alioune Badara Ndao qui possède une école coranique à Kaolack, dans le centre du pays, et qui prône l’instauration de la charia par un « djihad non violent ».

Le cas entre autre de Moustapha Diatta a été évoqué hier, selon Le témoin. Ce dernier a encore ses deux séjours en prison à travers la gorge. Il a décidé de traduire devant la Cour suprême ses accusateurs, qui lui ont fait passer près de 4 ans (3 ans et 6 mois) en prison. « J’ai eu deux mandats de dépôt, alors qu’Imam Alioune Badara Ndao n’en a eu qu’un. Pis, ils m’ont fait savoir qu’ils allaient m’indemniser à hauteur d’un million cinq cent mille (1.500.000) FCFA. Je suis sorti de prison sans être jugé, car quelqu’un aurait affirmé m’avoir confondu avec un autre. Si Macky Sall avait au moins une fois fait à la prison, il saurait !», a-t-il déclaré.