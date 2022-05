Bignona : La Croix Rouge monte en puissance et soulage la population

Le village de Kagnobon dans la commune de Diégoune a abrité, pour le compte du département de Bignona les festivités commémorant la journée mondiale de la Croix Rouge célébrée ce 8 Mai.

Dans le département de Bignona, la croix rouge a fini de convaincre plus d’un avec ses prestations de qualité dans presque tous les domaines. En cas de catastrophe naturelle, de guerre ou encore de bagarre ayant fait des victimes, comment doivent agir les volontaires de la croix pour les sauver ? C’est l’objet de la manœuvre organisée dimanche matin. Les secouristes sont envoyés sur le terrain et doivent user de tous les moyens pour récupérer les victimes. Un poste médical a été installé à mi-parcours avec une mission bien déterminée.



Malgré les difficultés, la croix rouge départemental de Bignona tient son rôle mais un appui moyen de déplacement et matériel d’intervention permettra à ces volontaires d’être plus performants au grand bonheur de la population

L.BADIANE pour xibaaru.sn