Violences préélectorales : Habib Niang sermone les leaders de l’opposition

Accueilli par des milliers de jeunes venus pour assister à la déclaration de leur leader. Habib Niang est monté au créneau pour dire ses vérités à l’opposition, le week-end dernier.

« Cette opposition doit arrêter ces manifestations qui ne font que favoriser des scènes de violences. Et pie encore, pourquoi à chaque fois que une manifestation doit se tenir, c’est un jour saint. Un jour où les gens doivent aller à la mosquée.je m’incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie lors de ces manifestations. Et là dernière manifestation à savoir le concert de casseroles qui a été organisé, est juste déplorable,parce que organisé des récitals du saint Coran était plus approprié. Mais en lieux et place c’est un grand concert incitant la jeunesse dans une ambiance d’immaturité inqualifiable » a prévenu le responsable politique Thiéssois.

S’adressant à la jeunesse M. Niang les invite à plus de responsabilité et de ne pas se laisser influencer.

« En tant que leader, il est de mon devoir de vous sensibiliser à nouveau pour que vous fassiez attention aux discours que tiennent ces » soi-disant » leaders de l’opposition, qui vous utilisent comme des chairs à canon. Vous devez refuser et surtout faire comprendre à vos camarades jeunes toute obédience confondue que la violence n’a jamais été une solution pour résoudre un problème.

Et je pense qu’il faut dire la vérité et reconnaître ce que le président de la République Macky Sall a beaucoup fait pour le pays surtout pour la jeunesse » invite l’apériste face à des jeunes acquis à sa cause.

Avant de terminer sa déclaration Habib Niang a rappelé aux jeunes les défis qu’ils doivent révéler.

« Il vous appartient à vous mes chers, de prendre vos responsabilités face à l’histoire car vous avez un rôle à jouer. En tout cas je ne cesserai de vous exhorter à plus de rigueur et de retenu soyez les relais des bons messages, des relais de la bonne paroles mais surtout des relais de la bonne pensée ».

Après avoir assisté à la déclaration de leur leader, les jeunes ont tenu une assemblée générale pour élargir les différentes cellules. Ainsi les cellules des cochets, des conducteurs de moto Jakarta et des élèves et étudiants ont été mis en place pour maximiser les efforts dans le travail de terrain.