18e anniversaire de l’APR : Aliou Ndao Fall plaide pour un hommage à la région de Matam

Le choix de Saint-Louis pour accueillir la célébration du 18e anniversaire de l’Alliance pour la République (APR) ne fait pas l’unanimité au sein du parti. Dans une déclaration, Aliou Ndao Fall, membre du Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR, estime que la région de Matam mérite davantage d’être honorée, au regard de sa contribution à l’implantation et aux victoires électorales de la formation politique.

Tout en reconnaissant les mérites de la vieille ville, qu’il décrit comme un « centre d’élégance et de bon goût sénégalais », Aliou Ndao Fall considère que Matam occupe une place particulière dans l’histoire de l’APR. « Pour qui connaît l’APR, son histoire, son ancrage national et dans la Diaspora, ses batailles politiques remportées haut la main, doit savoir que la région qui mérite plus les honneurs, sans sous-estimer l’apport des autres régions, est la région de Matam », soutient-il.

Pour étayer sa position, il revient sur la période allant du 1er décembre 2008 au 25 mars 2012, date de l’élection de Macky Sall à la présidence de la République. Il cite notamment Harouna Moussa Dia, Farba Ngom, Abdoulaye Sally Sall et des membres de la diaspora matamoise, auxquels il attribue un rôle déterminant dans l’implantation du parti. « Ils ont non seulement implanté le parti mais aussi l’ont érigé au premier rang des partis malgré la kyrielle de ministres (cinq au total) du régime du PDS issus de la région », affirme-t-il.

Aliou Ndao Fall rappelle également qu’au premier tour de l’élection présidentielle du 26 février 2012, « seule la région de Matam avait placé Macky Sall premier devant les autres candidats ». Il souligne que, depuis cette date, les différentes coalitions portées par l’APR ont remporté les élections locales, référendaires, législatives, ainsi que les scrutins du CESE, du HCCT et les élections présidentielles dans cette région.

Il met aussi en avant les résultats électoraux enregistrés après la perte du pouvoir. « Même au pire moment, après la perte du pouvoir, les seules circonscriptions électorales remportées au Sénégal par la coalition Takku Wallu sont les trois départements de la région de Matam (Kanel, Matam, Ranérou) et celui de Goudiry », indique-t-il, saluant au passage le travail des militants de ce département sous la direction du député Djimo Souaré.

S’agissant de la diaspora, il affirme que « la seule circonscription électorale remportée par la coalition Takku Wallu dans la diaspora est celle de l’Afrique centrale » et précise que les deux députés élus dans cette circonscription sont originaires du département de Matam.

Aliou Ndao Fall rappelle que le groupe parlementaire de la coalition compte 17 députés, dont neuf sont originaires de Matam. Pour lui, ces résultats renforcent la légitimité de sa revendication : « Nous sommes d’avis que cette région mérite plus un hommage, si réellement il n’y a aucun dessein caché derrière le choix de Saint-Louis. »