Sonko : « Ce n’est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée »

Ousmane Sonko déplace le débat de sa personne vers le projet politique porté par Pastef. Face à ce qu’il considère comme une rupture avec les aspirations initiales du changement, le leader des Patriotes estime que la trahison dépasse largement son cas personnel. À ses yeux, c’est tout un projet et l’espoir suscité auprès des Sénégalais qui se trouvent aujourd’hui remis en cause.

« Ce n’est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée », martèle-t-il. Par cette déclaration, il entend présenter les tensions actuelles non comme un différend individuel ou une querelle de positionnement, mais comme une remise en cause d’un projet collectif auquel des milliers de Sénégalais avaient adhéré.

Pour étayer son propos, le leader de Pastef revient sur les deux années de travail durant lesquelles, selon lui, des efforts importants ont été consentis pour restaurer la confiance des populations. Il estime que cette période avait permis de faire renaître un espoir, porté par les promesses de transformation et les attentes suscitées par l’alternance politique.

Dans cette perspective, Ousmane Sonko conteste fermement les déclarations du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, qui situe le pays au « cinquième sous-sol ». Pour le leader des Patriotes, cette appréciation ne correspond pas aux efforts accomplis durant les deux premières années. Il dénonce plutôt une dégradation rapide de la situation et accuse ceux qui ont pris le relais d’avoir anéanti, en peu de temps, les acquis et les perspectives qui avaient entretenu l’espoir populaire.

« Ils ont tout détruit en un laps de temps », déplore-t-il, exprimant ainsi l’ampleur de son désaccord avec l’orientation actuelle de la conduite des affaires publiques.

Au-delà de la confrontation entre responsables politiques, Ousmane Sonko insiste sur les répercussions de cette situation dans l’opinion. Selon lui, l’espoir qui animait une partie importante de la population a laissé place à la déception et à l’incompréhension. « Le peuple est abasourdi », affirme-t-il.

Le leader de Pastef présente ainsi la situation non seulement comme une rupture entre des responsables politiques, mais également comme une fracture entre les aspirations suscitées par l’alternance et la réalité que vivent aujourd’hui les Sénégalais.