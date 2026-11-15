Ousmane Sonko évoque un complot présumé et assure que Pastef reste uni

Ousmane Sonko laisse entrevoir l’ampleur des manœuvres auxquelles il affirme avoir été confronté. Dans une déclaration aux accents de mise en garde, le leader de Pastef revient sur ce qu’il présente comme un complot ourdi contre sa personne et dont les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves si son camp n’en avait pas décelé les contours à temps. Sans dévoiler précisément les mécanismes ni identifier les acteurs de ces agissements présumés, il suggère qu’un scénario autrement plus préoccupant aurait pu se produire.

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », déclare-t-il, laissant planer le doute sur la nature et la portée de ce qu’il affirme avoir déjoué. Pour Ousmane Sonko, la vigilance de son camp aurait permis d’éviter une situation aux conséquences potentiellement graves. « Si on n’avait pas vu ce qui se tramait et se complotait autour de nous, ce serait plus grave », insiste-t-il.

Le leader de Pastef récuse par ailleurs l’idée d’un affaiblissement de son camp. Il balaie certains commentaires relayés dans la presse, qu’il assimile à des « tempêtes dans un verre d’eau ». À ses yeux, les signes d’une éventuelle fragilisation du parti ne correspondent pas à la réalité des rapports de force sur le terrain.

Pour étayer son argumentaire, Ousmane Sonko cite notamment les députés, les maires, les directeurs généraux et les autres responsables nommés à des postes clés. Autant de relais dont il affirme conserver le soutien. Il pousse même son raisonnement jusqu’à évoquer l’hypothèse d’une fronde parlementaire : « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n’en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi. »