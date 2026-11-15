Pastef : Ousmane Sonko rassure ses militants et met en garde les groupes d’intérêts

Au lendemain de son audience avec les directeurs généraux et chargés de mission limogés, Ousmane Sonko a adressé un message collectif aux militants de Pastef, diffusé ce dimanche. Le leader des Patriotes entend rassurer sa base sur la solidité de son appareil politique et met en garde les groupes d’intérêts qu’il accuse de vouloir peser sur le jeu politique.

Dans son message, Ousmane Sonko estime que son parti dispose encore de plusieurs leviers politiques, institutionnels et administratifs pour faire face aux forces qui, selon lui, chercheraient à l’affaiblir. Évoquant les manœuvres qui auraient été dirigées contre lui, il soutient que la situation aurait pu être plus grave si son camp n’avait pas pris conscience à temps de ce qui se préparait.

Pour illustrer cette capacité de résistance, le leader de Pastef cite les députés du parti à l’Assemblée nationale, les maires, les responsables politiques, ainsi que les directeurs généraux et autres personnalités nommées à des postes de responsabilité. Il présente ces différents relais comme les composantes d’une force politique qui conserve ses capacités d’action.

« Pastef a plusieurs forces, institutionnelle, politique… Nous sommes plus forts que les conglomérats d’intérêts qui ne sont mus que par leurs propres intérêts », a-t-il affirmé.

Ousmane Sonko entend ainsi relativiser les discours faisant état d’un affaiblissement de son camp. Il les assimile à des « tempêtes dans un verre d’eau », estimant que certains commentaires relayés dans la presse ne reflètent pas le rapport de forces sur le terrain.

Le leader des Patriotes évoque notamment l’hypothèse d’une rupture avec les députés de son parti, qui aurait pu modifier l’équilibre politique. « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n’en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi », a-t-il déclaré.

Cette référence aux relais institutionnels et administratifs met en évidence l’importance qu’il accorde à la cohésion de son camp dans le contexte des tensions politiques. En juin 2026, la majorité parlementaire de Pastef constituait encore un levier central de son influence politique.

Revenant sur les manœuvres qu’il affirme avoir décelées autour de sa personne, Ousmane Sonko laisse entendre que leur aboutissement aurait pu avoir des conséquences plus importantes sur sa position et celle de son parti, sans toutefois en préciser les auteurs ni les mécanismes.

« Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », a-t-il lancé, avant de souligner que la situation aurait été beaucoup plus préoccupante si son camp n’avait pas pris conscience à temps de ce qui se préparait.

Pour le leader de Pastef, son parti ne se trouve plus dans la configuration de 2025. Il estime désormais disposer de suffisamment de forces politiques et institutionnelles pour résister aux tentatives de déstabilisation qu’il dénonce.