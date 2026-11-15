Manuels scolaires : Guy Marius Sagna dénonce le retard du ministre Moustapha Mamba Guirassy

Le député Guy Marius Sagna a réagi au communiqué du ministère de l’Éducation nationale publié le 13 novembre 2026 sur les modifications apportées par certains éditeurs aux années d’édition et aux contenus des manuels scolaires agréés. Le parlementaire dénonce un retard dans la mise en œuvre des engagements pris par le ministre Moustapha Mamba Guirassy pour protéger le pouvoir d’achat des familles.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, Guy Marius Sagna a rappelé qu’il avait interpellé le ministre sur la question des manuels scolaires DIDACTIKOS. « Le 16 janvier 2026, monsieur Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’éducation nationale répondait à ma question écrite sur DIDACTIKOS », a-t-il indiqué.

Selon le député, le ministre avait alors promis de « protéger les élèves et leurs parents afin d’éviter qu’ils ne soient à la merci financière des éditeurs ». Il avait également rappelé qu’« aucun éditeur n’a le droit de changer l’année d’édition ainsi que les contenus référentiels des manuels durant les cinq (5) ans que dure leur agrément ».

Guy Marius Sagna a aussi évoqué les mesures correctrices annoncées par le ministre, notamment la mise à jour de la liste des manuels agréés avant la signature des protocoles d’entente d’agrément avec les éditeurs. Ces protocoles devaient, selon les engagements rappelés par le parlementaire, être renforcés afin d’éviter toute pression financière sur les ménages.

Pour le député, le communiqué du 13 novembre intervient tardivement, près de dix mois après ces engagements. « Le ministre de l’éducation nationale entre sa réponse de janvier 2026 à aujourd’hui, n’a pas fait son travail pour protéger élèves et parents et donc n’a pas respecté son engagement vis-à-vis de l’Assemblée nationale », a-t-il estimé.

Le parlementaire a toutefois indiqué prendre acte des nouvelles mesures annoncées par le ministère, tout en exprimant des réserves sur leur application effective. « Nous prenons acte du dernier engagement du ministre de l’éducation en espérant que cette fois-ci cela sera respecté », a-t-il conclu.