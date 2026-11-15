Sonko dément tout contact secret avec Diomaye et affirme que la rupture est consommée

Interpellé sur de prétendus contacts souterrains avec le chef de l’État, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a fermement démenti toute rencontre secrète avec Bassirou Diomaye Faye. Il affirme que les deux hommes n’entretiennent plus de contact depuis son départ de la Primature et renvoie désormais l’arbitrage de leur différend politique aux Sénégalais, à travers les prochaines échéances électorales.

Ousmane Sonko a ainsi fermé la porte aux spéculations sur d’éventuelles retrouvailles discrètes avec le président de la République. Interrogé sur les informations faisant état de contacts entre les deux anciens compagnons de lutte, il s’est montré catégorique : « Je n’ai aucun contact avec Diomaye depuis mon limogeage ». Une réponse directe aux interrogations et aux informations relayées notamment par le journaliste Cheikh Yérim Seck sur la nature de leurs relations.

Le leader des Patriotes a également rejeté les allégations selon lesquelles les deux responsables continueraient à se rencontrer à l’abri des regards. « Ceux qui veulent faire croire aux Sénégalais que nous nous voyons en douce ont tout faux », a-t-il déclaré.

Au-delà de ce démenti, Ousmane Sonko assume ouvertement la séparation politique avec Bassirou Diomaye Faye. « Politiquement, le divorce est consommé », a-t-il affirmé, avant de renvoyer leur différend à l’arbitrage des électeurs. « Ce sont les Sénégalais qui nous départageront dans les urnes et nous n’avons pas peur des urnes », a-t-il ajouté.

Cette référence au verdict électoral traduit sa volonté de soumettre la confrontation politique au suffrage populaire. Le leader de Pastef affiche ainsi sa disponibilité à laisser les citoyens trancher entre les deux camps, plutôt que de miser sur une éventuelle réconciliation.

Ousmane Sonko a, par ailleurs, mis en garde contre les démarches clandestines qu’il considère comme des tentatives visant à sonder ses intentions et à tester sa position auprès de sa base militante. Il affirme ne prendre part à aucune initiative menée en dehors de ses militants et laisse entendre que certaines personnes qui prétendent faciliter un rapprochement pourraient chercher à recueillir des informations sur ses véritables intentions.

« Je ne suis pas dans ces complots sur le dos des militants », a-t-il insisté.