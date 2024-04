Voici deux (2) raisons de poursuivre Macky Sall…des milliards introuvables

Macky Sall n’est pas à l’abri des poursuites au Sénégal. Et partout où il se trouve, les Sénégalais pourront le poursuivre quel que soit son pays d’accueil. En cause, plusieurs centaines de milliards qui ont été dilapidées sous ses yeux et avec sa bénédiction. Malgré les rapports accablants sur ces milliards dilapidés et détournés de leurs objectifs, Macky Sall n’a rien fait. Il a mis le coude sur ses dossiers. Mais son successeur, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko doivent faire toute la lumière sur ces milliards dans le vent…

Macky Sall a-t-il fauté par négligence ? Son attitude face aux rapports d’enquête des corps de contrôle sur l’attribution de marchés publics, de la gestion de deniers publics par des autorités qui ont été nommément épinglés, l’utilisation des fonds alloués à la lutte contre le Covid et aux ménages vulnérables, laisse à désirer. Du point de vue de la bonne gouvernance, il est certain que sous Macky Sall, le Sénégal n’a jamais été un exemple.

Macky Sall doit être poursuivi pour deux raisons principales. La première raison est le détournement du Fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Et la seconde est l’opération de transferts monétaires d’un montant de 43 milliards de francs CFA destinés aux 542 mille 956 ménages répertoriés dans le Registre national unique (RNU). Que de casseroles sont traînées. Les rapports effectués par les corps de contrôles indiquent d’immenses scandales.

Macky Sall est resté impassible quand plusieurs DAGE (Direction de l’Administration générale et de l’équipement) ont été épinglées dans l’utilisation des 1000 milliards attribués au Fonds de riposte contre les effets du Covid-19. Et les transferts de 43 milliards aux ménages vulnérables, ont été faits dans la plus grande opacité. C’est dire que les différents rapports ont fait état de détournement d’objectifs.

D’après un rapport de la Cour des comptes publié mi-décembre 2022, plus de 740 milliards de francs CFA (plus de 1,1 milliard d’euros), financés par l’Etat sénégalais et des bailleurs internationaux, ont été officiellement dépensés pour faire face à la pandémie. Mais des « fautes de gestion et des infractions pénales » ont été constatées, souligne le corps de contrôle qui fait état de « surfacturations, d’absences de justificatifs, de conflits d’intérêts » mais aussi de dépenses sans rapport avec le Covid-19 estimées à environ 20 milliards de francs CFA.

Malgré ce rapport, Le président n’a poursuivi personne. Macky Sall s’est rendu coupable de négligence sur le détournement d’objectifs de ces fonds. Macky Sall doit répondre de ces agissements. Il est suspecté de protéger d’individus suspectés dans ses différents rapports. A quelle fin, lui seul pourra répondre. Si le nouveau régime va jusqu’au bout de sa logique et entend poursuivre tous ceux qui ont été cités dans les différents rapports, il est certain que le chef de l’état doit être entendu.

Macky Sall est pris en flagrant délit. C’est lui-même qui a avoué sous les yeux de tout le monde avoir mis sous le coude des délits financiers. Pourquoi, les avoir mis sous le coude ? Macky Sall protégeait-il qui ? Les Sénégalais attendent des réponses précises. Et seul Macky Sall pourra les apporter. D’autant qu’il s’agit de milliards FCFA destinés à des ménages alors touchés par les effets du Covid-19. Des ministres et des directeurs ont été épinglés par des rapports sur l’attribution de marchés publics.

Il est certain qu’ils auront tous à répondre de leurs actes. Ils ont été couverts par Macky Sall qui a avoué avoir mis le coude sur certains dossiers. L’heure est à la reddition des comptes. Les Sénégalais ont besoin d’être éclairés sur différents scandales soulevés dans différents rapports de corps de contrôles. Et pourquoi Macky Sall a mis ces rapports sous le coude ? C’est lui-même qui l’a avoué.

Les Sénégalais méritent d’être clarifiés par rapport à de nombreux scandales financiers dont ils attendent d’être édifiés. Macky Sall est le premier à être interpellé. Il est le premier responsable.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn