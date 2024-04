Gouvernement 1 de Sonko…les oubliés de la première heure

Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est dans le fast-track. Aussitôt après sa prestation de serment, il a nommé son premier ministre. Sans surprise, c’est Ousmane Sonko qui hérite du poste. Le président du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a, à son tour, choisi les membres de son gouvernement. Le nouveau régime est dans la rupture. Mais les dernières nominations font grand débat. Les alliés dits de la première heure sont absents du gouvernement. Une grosse équation.

La liste du nouveau gouvernement sous l’ère Bassirou Diomaye Diakhar Faye est connue. Il s’agit de 25 hommes et femmes chargés de faire face aux questions de l’heure. Ce gouvernement, comme l’a souligné Ousmane Sonko, est une équipe de rupture, d’appropriation des aspirations et attentes du peuple sénégalais. Selon de nombreux observateurs de la scène politique, ce sont des technocrates qui sont choisis pour la bonne réussite de cette mission. Comme le dit Xibaaru, l’actuel chef d’Etat et ses hommes sont étroitement surveillés par le peuple

Pastef s’est taillé la part du lion dans ce gouvernement de 25 personnes. On parle de 20 membres appartenant à ce parti. Aussi nombreux qu’ils puissent être, il y a eu des oubliés dans le choix du PROS (Président Ousmane Sonko). Le premier ministre et Bassirou Diomaye veulent faire dans la rupture. Et leur gouvernement ressemble à celui de Macky Sall lors de son arrivée au pouvoir. C’était 25 ministres face aux urgences de l’heure. En optant pour une rationalisation des ministères, le chef de l’Etat et son PM ont fait le choix de ne pas caser certains des membres authentiques de leur parti.

Ainsi, Abass Fall ne se retrouve pas dans ce premier gouvernement. Ce patriote a toujours défendu le projet. Sa proximité avec Ousmane Sonko lui a même coûté son ancien poste à la mairie de Dakar. Mais il a continué à être un «bon patriote». Lors de l’élection présidentielle, son parti a gagné haut la main dans la capitale sénégalaise. Une victoire qui semble le satisfaire.

«Avec ce qui s’est passé à la Mairie de Dakar, quand les gens ont préféré se séparer de nous d’une manière honteuse et moins courtoise, les populations et principalement les Dakarois ont voulu nous dire que dans l’arène politique, il ne faut jamais changer les façons de faire. Les gens ne veulent plus de trahison», avait déclaré Abass Fall.

Malgré cette victoire, Abass Fall ne fait pas partie des patriotes retenus dans le gouvernement. Il garde ainsi son statut de député du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Membre du pool d’avocats de Ousmane Sonko, Me Abdoulaye Tall est aussi absent dudit gouvernement. Le porte-parole du parti Pastef devra garder son mal en patience. Il fait partie de la longue liste des «adeptes» du don de soi pour la patrie.

Dans ce nouveau gouvernement, les patriotes ne sont pas les seuls absents. Certains alliés de la coalition Diomaye-Président ne sont pas encore dans le gouvernement. Beaucoup espéraient voir Aminata Touré dans l’entourage du président. Ancienne première ministre, ancienne ministre de la Justice, Mimi avait tout pour occuper une fonction gouvernementale. Ses bonnes relations dans le monde diplomatiques auraient fait d’elle une excellente ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, elle prendra son mal en patience. La rupture prônée par les patriotes fait qu’elle ne peut pas encore se retrouver dans l’actuel gouvernement.

Quoiqu’il en soit, les oubliés ne sont pas dérangés par leur situation actuelle. Ils se réjouissent tous des décisions prises par le PROS. Mais la question à se poser est de savoir quelle sera leur réaction dans les jours à venir ? Vont-ils continuer à être de «bons patriotes» ? Ou vont-ils réclamer leur part du gâteau ? Pour l’instant, l’euphorie de la victoire calme les ardeurs, mais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye risquent d’être rattrapés par la réalité politique.

Fraîchement élu en 2012 sur une volonté de rupture, Macky Sall et son premier ministre de l’époque avait mis sur pied un gouvernement de 25 membres. Mais le chef de l’Etat avait été rattrapé par la réalité politique. Le même discours guette le régime actuel. Il leur faudra beaucoup de tacts pour arriver à concrétiser le projet de Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru