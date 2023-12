2023…une année très meurtrière au Sénégal

2023 aura, assurément, été une année «féminicidaire». Au moins dix meurtres de femmes sont notés. Tout a débuté avec le meurtre d’Anne Marie Rosalie Béatrice, à Somone. Depuis lors, le sang continue de couler. Le dernier cas de féminicide est la gérante de multiservices, Ndèye Sophy THIOR, étranglée à mort à Mbour et son corps jeté dans les buissons.

Le cas de Mbour survient alors que l’on a fini de parler de l’affaire Ndèye Khady NDIAYE qui connait une fin tragique. Cette élève d’une vingtaine d’années a été tuée dans son domicile familial situé à Keur Mbaye Fall. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle a été égorgée par son petit ami surnommé «Papa moto». Ce dernier a pris la fuite après son crime passionnel avant d’être alpagué. Il y a eu d’autres cas auparavant. Awa BA a connu une mort cruelle le 8 avril dernier, à Tivaouane. Elle a été tuée et brûlée dans la brousse. À Kaolack, dans le quartier Gane SARR extension, la dame A. DRAMÉ a été tuée par son mari qui lui a asséné plusieurs coups de couteau, renseigne Walf.

Selon la même source, les mineurs ne sont pas épargnés par la vague de tueries sans limites. Une quinzaine d’enfants ont été tués à Dakar et dans les régions. Le 4 janvier, K. DIAGNE (6 ans) et son cousin B. M. FAYE (3 ans) ont été victimes d’une mort atroce, à Tivaouane. La fillette s’est retrouvée avec la tête fracassée, le garçon jeté au fond d’un puits. Le 14 août, Sam Notaire s’est réveillé dans la consternation en apprenant la découverte du cadavre de Fallou NDIAYE, 5 ans. Son corps a été retrouvé sur une terrasse, baignant dans une mare de sang.

Alors que l’on n’a pas fini d’épiloguer sur le talibé de 15 ans poignardé à mort à Thiès durant la même période, le même drame a eu lieu à Touba. S. Fam (13 ans) a été tué par son propre frère. C’est toujours dans la cité religieuse que le sieur Bara TALL a égorgé ses deux enfants. Au mois de février, le talibé M. CISSE (13 ans) a été battu à mort. Que dire de Fallou FALL (14 ans) mortellement poignardé à la nuque, à Yarakh ? Dans le nord du pays à Medina Yoro Foula, un jeune berger de 8 ans a été retrouvé dans les buissons. S’y ajoute Et l’enfant a été retrouvé mort à Mbao.

Chez les hommes, au moins 45 meurtres sont recensés. Le dernier cas est le gérant de station-services de Touba. Parmi les plus médiatisés on retient l’enseignant Bassirou Mbaye et le kankourang de Kédougou. Les bavures policières suivies de mort d’homme ont battu tous les records cette année. Entre le 1er et le 3 juin 2023, lors des manifestati, plus de 23 décès par balles réelles non encore élucidés sont enregistrés, selon Amnesty. Le cas le plus spectaculaire est la jeune fille de Ngor.