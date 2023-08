Présidentielle 2024 : ADD sabote tout le projet de Macky…des milliardaires avec lui

Macky a fait de Abdoulaye Daouda Diallo ce qu’il est devenu aujourd’hui. Inspecteur des impôts mais piètre politicien sans charisme, Abdoulaye Daouda Diallo dit ADD voit loin, au-dessus de son maître. Il veut être le candidat de l’Alliance pour la République (APR) parti au pouvoir, pour la présidentielle du dimanche 25 février 2024. Envers et contre tous, ADD veut forcer les portes et être le candidat désigné par Macky Sall. Pour cela, il détruit tout sur son passage. Tout ce que son patron a bâti, tous les acquis de la coalition…Il n’est pas seul. Il est épaulé par deux milliardaires…

ADD veut être par force ce candidat de l’APR pour la présidentielle que Macky Sall doit choisir. Sans charisme, sans charme et avec un passé chargé en scandales (celui des 45 milliards d’achat d’armes au profit du ministère de l’Environnement), ADD veut briguer le suffrage des Sénégalais lors de la présidentielle 2024. Pour ce faire, il veut éliminer tous les challengers. Pas question que ce fauteuil de candidat du parti présidentiel lui échappe.

ADD détruit tout sur son passage. Il sabote les rencontres de l’APR avec l’aide de ses complices que sont le looser Abdoulaye Diouf Sarr et ses militants qui n’ont pas pu gagner la mairie de Yoff. Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) a sorti pour cela les gros moyens. Il a infiltré les rédactions pour se mettre à la UNE des journaux avec des titres héroïques comme celui d’être « choisi par la Casamance ».

ADD est accompagné dans cette entreprise par une organisation dénommée APR-Authentique qui rejette tout militant qui n’est pas de la première heure. L’APR-Authentique est un conglomérat de responsables de l’APR de Podor et de Matam. Ces responsables se disent membres fondateurs et veulent accaparer le parti présidentiel. Et ADD possède de gros moyens. Il est aidé par deux milliardaires. Son premier soutien est une femme milliardaire, très proche de lui et membre de sa famille. Le second soutien est un milliardaire Hal Pulaar basé dans un pays d’Afrique.

ADD fait tout pour empêcher que le choix de Macky Sall ne se porte sur un candidat autre que lui. Il a trouvé des complices et soutiens, monté un groupuscule dénommé APR-Authentique et s’attelle maintenant à semer la division au sein du camp présidentiel. Au sein de l’APR, ADD est devenu un grand semeur de troubles. Il joue le rôle de trouble-fête. Il abat ses dernières cartes pour que le choix de Macky Sall se porte sur sa personne. C’est lui ou alors, il fera perdre le pouvoir au camp présidentiel en 2024.

Macky Sall doit-il se montrer impuissant face à la situation et laisser le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) agir à sa guise. Contester son autorité, rien que pour ses ambitions personnelles. Que représente ADD à travers le Sénégal ? ADD est un poids plume sur la scène politique nationale. Il n’a aucune envergure et n’est pas charismatique. Il ne peut pas porter le flambeau de la mouvance présidentielle en 2024 face à l’opposition. Lui-même en est conscient. Mais pour des problèmes d’égo, il ne supporte pas qu’un autre candidat soit désigné à sa place.

Par ses agissements, il réduit à néant les chances de la mouvance présidentielle de conserver le pouvoir en 2024. ADD déploie des moyens financiers colossaux, rien que pour se mettre au travers de la route du candidat qui sera choisi par Macky Sall qui est convaincu que le Président du CESE n’est pas l’homme de la situation pour conduire l’APR à la victoire en 2024. ADD, c’est le ver qui ronge la mouvance présidentielle actuellement de l’intérieur.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn