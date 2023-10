2024 : Ansoumana Dione candidat…décline ses ambitions

Présidentielle de 2024 : Ansoumana DIONE déclare sa candidature et présente ses ambitions pour le Sénégal

Chers concitoyens, C’est avec un immense plaisir que je viens vous annoncer, par la présente, ma candidature à l’élection présidentielle, prévue le 25 février 2024. Après plus de deux décennies de luttes intenses et de sacrifices énormes, pour le seul bonheur des personnes souffrant de maladies mentales, j’ai décidé de prendre part à ce rendez-vous électoral très déterminant pour l’avenir du Sénégal et de l’Afrique toute entière.

Comme vous le savez, les électeurs vont choisir, pour la première fois, un Président de la République et ce sera évidemment sur la base de critères très importants. Pour succéder au Président Macky SALL à qui reviendra l’honneur du choix de la plus haute autorité de notre pays, pour avoir respecté ses engagements de ne pas prendre part à cette présidentielle, il faudra être une personne bien connue surtout dans les causes sociales. C’est l’occasion pour nous de lui réitérer nos sincères remerciements et nos chaleureuses félicitations pour toutes ces réformes apportées à notre pays, au bonheur de notre démocratie.

Bâtir le citoyen, pour le développement du Sénégal : c’est le projet de société que nous comptons soumettre à nos populations et nous osons croire que cette offre politique fera partie de l’une des meilleures qui intéressera la plus grande partie des électeurs. Depuis 2012, le chef de l’Etat Macky SALL a réalisé d’importants projets, surtout dans le domaine des infrastructures, entre autres.

Aujourd’hui, tous les acteurs politiques et l’ensemble des candidats déclarés à cette élection présidentielle de 2024, ont tous compris que le moment est venu pour la nation, de mettre l’humain au centre des priorités, en matière de politiques publiques. Ce qui signifie que nous sommes très en avant sur ces personnalités qui aspirent gouverner le Sénégal, si l’on sait combien il est très important de travailler durant toutes ces longues années, pour l’amélioration des tristes conditions de vies des malades mentaux.

En vérité, aucun pays ne peut se développer avec une population surtout composée de citoyens dépourvus de valeurs humaines.

Depuis quelques mois, notre pays est devenu la risée du monde, avec des milliers de jeunes fuyant le Sénégal, à travers des pirogues de fortune pour essayer de rallier l’Europe, y laissant de nombreuses vies humaines. En fait, ils ignorent que c’est à nous de construire notre pays et personne d’autre ne le fera à notre place.

C’est la raison pour laquelle, je lance un appel pressant aux candidats à l’émigration clandestine, d’arrêter cette folie si meurtrière qui ne cesse d’endeuiller nos familles sénégalaises, avec tout ce que ce phénomène constitue comme facteur de sous-développement pour notre pays. Avec cette élection présidentielle de 2024, nous aurons la possibilité de faire imposer notre volonté face à ces hommes politiques, de Léopold Sédar SENGHOR à Macky SALL, en passant par Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE.

Ma candidature mérite bien d’être soutenue et je demande aux populations de se mobilier davantage pour réussir le pari du parrainage et une victoire au premier tour, au soir du 25 février 2024.

L’éducation, la santé, L’agriculture, l’élevage, la pêche, les petites et moyennes entreprises, l’artisanat, entre autres, seront les principaux secteurs sur lesquels nous mettrons l’accent pour bâtir le citoyen, sans oublier évidemment la promotion et la revalorisation de nos valeurs culturelles et religieuses.

Le Sénégal regorge de grandes personnalités historiques, avec des enseignements et expériences qui nous faciliteront à mieux bâtir le citoyen. Je m’engage, ici et maintenant, à mettre en place une justice équitable et impartiale, pour lutter efficacement contre toutes sortes d’agressions, le vol, les détournements de deniers publics, la corruption, l’enrichissement illicite, entre autres maux qui gangrènent notre société.

Nous travaillerons aussi pour l’instauration d’une société d’écoute, de pardon, de solidarité et d’entre-aide, où les citoyens vivront en paix, dans une parfaite entente et harmonie. L’union des cœurs et des esprits est primordiale, si réellement nous voulons nous mettre sur les chemins du développement durable.

Vous en souhaitant bonne lecture, veuillez agréer, chers concitoyens, l’expression de mes salutations les meilleures.

Rufisque, le 28 octobre 2023,

Ansoumana DIONE, candidat à l’élection présidentielle de 2024