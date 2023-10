Thierno Alassane Sall en tournée politique dans le Sine-Saloum

ANNIVERSAIRE DE RV ET TOURNÉE DANS LE SALOUM : Thierno Alassane Sall sonne la remobilisation des troupes.

En pleine course aux parrainages pour la présidentielle de 2024, Thierno Alassane SALL, Président du parti LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS, ‹‹Réewum Noor›› a entamé une tournée politique dans le SINE-SALOUM depuis le samedi 21 Octobre.

C’est parti pour 10 jours de visites de terrain et de rencontres avec les militants des sections RV dans les communes des profondeurs de cette partie du bassin arachidier.

Après avoir bouclé l’étape Kaolack ce mardi 24 octobre, la section RV du département de NIORO a déroulé le tapis rouge devant son leader.

Cette nouvelle étape est marquée par des séries de visites dans plusieurs foyers religieux, notamment à Taïba Niassène, village natal du guide religieux Cheikh Ibrahima Niass (dit Baye Niass), Porokhane (Lieu de pèlerinage de centaines de milliers de personnes, majoritairement de femmes et elles viennent rendre hommage à Sohna Mame Diarra Bousso, la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme)

Dans ce village, Thierno Alassane Sall a effectué la prière du Vendredi avant de se recueillir au mausolée de Sokhna Diarra et puis rencontrer le Khalife de la cité, en l’occurrence Serigne Bassirou MBACKÉ Porokhane.

L’étape de ce samedi 28 octobre se déroule dans le département de GOSSAS. Aujourd’hui marque le sixième anniversaire de la création du parti RV.

Pour rappel, LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS a été lancé le 28 octobre 2017

Et Thierno Alassane Sall justifiait la création du parti par le besoin d’apporter un nouveau souffle à la vie politique sénégalaise, avec une offre politique qui allie compétence, expérience et éthique. Une formation politique qui entend renouer avec les valeurs morales et éthiques qui caractérisent les grands hommes et les grandes femmes qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire religieuse, politique et intellectuelle du Sénégal.