Crise politique : La République des Valeurs craint le pire si…

“L’instauration d’un climat de non-droit au Sénégal ne peut que nous desservir“

Notre pays fait face à une crise sans précédent. Les signes de division sont plus que jamais présents. Une tension politique extrême règne au Sénégal, depuis deux ans, et risque de bouleverser nos équilibres sociaux et culturels.

Les symboles les plus sacrés sont profanés, les valeurs cardinales piétinées, les relations communautaires menacées dans une surenchère vers le chaos qui met en face des Sénégalais. Les excès des uns justifient et alimentent l’outrance des autres, et les morts et blessés se comptent en dizaines à date. Si rien n’est entrepris, cette folle escalade aboutira au pire.

La République des Valeurs/Réewum Ngor appelle à la lucidité.

Il est encore temps, pour toutes les parties prenantes, de se ressaisir. Ce qui est en jeu ici c’est l’exception sénégalaise, la survie des fondements de notre nation. Il est temps de revenir à la sérénité et de faire taire les violences, verbales comme physiques. Les fils d’une même patrie sont appelés à conjuguer, immanquablement, leurs destins.

Aux autorités les plus hautes du pays, aux forces de défense et de sécurité, à la presse nationale, à la société civile, nous leur rappelons leur serment de servir le pays et de s’y conformer. Nous appelons à faire preuve d’impartialité et de sérénité. C’est ce qui sied à la situation actuelle.

Nous invitons également les acteurs politiques de tout bord, à plus de retenue, dans les discours et les actes. L’instauration d’un climat de non droit au Sénégal ne peut que nous desservir. Nous rappelons non seulement que la sous-région est le théâtre de conflits, et que, de surcroît, notre pays traverse une conjoncture économique et sociale très difficile.

Nos concitoyens font preuve de beaucoup de résilience depuis la pandémie de Covid-19, qui, comme le rapport de la Cour des comptes l’a indexé, a été très mal gérée par les autorités compétentes. Rapport pour lequel nous attendons par ailleurs des mesures et des actes forts pour rétablir le droit des citoyens lésés par des malversations.

En février 2021, la République des Valeurs/Réewum Ngor rappelait que les derniers remparts de la République étaient mis à rude épreuve et pouvaient céder sous le poids des fortes divergences. Mars 2021 validait ce constat. Il n’est pas trop tard pour appuyer sur le frein.

Aux citoyens Sénégalais et à l’opinion publique, la République des valeurs, réitère son engagement et sa mobilisation contre :

La confiscation de la dignité des citoyens ;

Toute forme de censure, de répression à l’encontre des citoyens Sénégalais sur la simple base de leurs convictions personnelles ;

Toute tentative de manipulation d’acteurs politiques susceptible de mener le Sénégal vers une situation de chaos ;

La prise en otage des institutions du pays ;

Un “semblant” de dialogue national dont les conclusions ont déjà été prérédigées par un président qui arrive à la fin de ses mandats constitutionnels et

qui veut fausser le jeu électoral alors que le Sénégal lui a déjà tout donné.

République des Valeurs/Réewum Ngor