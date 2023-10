Affaissement du mur du bassin de Darou Rahmane…l’Onas interpellé

C’est le porte-parole du Khalife général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui est monté au créneau pour appeler l’Onas et le ministre de l’assainissement à la suite d’une catastrophe naturelle qui a fait tomber le mur du bassin de ruissellement situé à Poffdy et à Darou Rahmane. Et Cheikh Basse de rappeler que les travaux entamés ont duré pas moins d’une année et on a constaté l’état de dégradation avancé qui remet en cause le sérieux du travail.

Le porte-parole qui a fait le déplacement jusqu’à Poffdy de constater avec amertume l’état de la route qui est complètement détruite et peut être la cause d’une insécurité avec les coupeurs de route qui font des descentes sur les lieux parfois au grand dam des populations. Et ces mêmes populations ont constaté avec désolation que leurs récoltes ont été détériorées par les eaux de ruissellement de mêmes que les champs de culture maraîchères. Et Cheikh Basse d’interpeller le ministre de l’assainissemen Serigne Mbaye Thiam et le directeur général de l’ONAS Mamour Diallo que le prochain Magal sera en tout début d’hivernage et que si les mêmes dispositions qui ont été prises cette année sont maintenues, les souffrances des populations et des pèlerins vont s’accroître et par conséquent, il faut revoir le budget à la hausse.

Revenant sur le calvaire que vivent les habitants de Poffdy qui faut-il le rappeler s’étaient opposés à l’implantation du bassin qui leur a causé beaucoup de maladies se sont résignés de se conformer au Ndiguel de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké qui était le khalife général à l’époque.

Face à l’urgence de la situation, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de demander à l’État de faire vite sinon au cas échéant, le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké va demander aux talibés de s’occuper des travaux le plus rapidement possible.

Un autre problème évoqué par le porte-parole est le rabattement qui aspire la nappe phréatique qui est très proche de la grande mosquée. Et d’ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké s’est attaché les services d’ingénieurs qui ont déjà commencé le travail il y a deux semaines environ car il est conscient que les procédures de l’état sont parfois très lentes.

Un recensement des sinistrés est demandé pour leur apporter une indemnisation qui pourra sans doute soulager leurs souffrances.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn