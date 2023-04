Présidentielle 2024…Les femmes de Benno investissent Macky Sall

Les femmes de Benno invitent l’opposition à un « dialogue franc et sincère » et investissent Macky pour 2024…

Les Femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) étaient face à la presse ce samedi, à la Maison du Parti Socialiste de Colobane. Elles ont salué la main tendue de leur leader à l’opposition, mais aussi réclamé sa candidature pour 2024.

Appel au Dialogue…

D’après ces femmes de Benno, « le dialogue est le seul gage pour la paix et la stabilité. Son Excellence Macky Sall l’a si bien compris. Et depuis qu’il est à la tête de ce pays, il ne cesse d’inviter tous les acteurs au dialogue mais dans le respect des lois et règlements de notre cher pays ».

Travailler pour la paix sociale…



A cet effet, elles invitent « toutes les forces vives de la nation et particulièrement l’opposition à répondre favorablement à l’appel du Président pour un dialogue franc et sincère si et seulement si c’est l’intérêt général qui les motive. Un dialogue franc pour joindre nos forces avec pour objectif, l’invite à tous les acteurs concernés à travailler pour la paix sociale, au consensus sur des bases solides de démocratie.

« La paix, la sécurité, tels sont les besoins fondamentaux pour la construction d’un pays et non les conflits qui mettent des vies en péril et qui mettent le développement à l’arrêt » selon les femmes de BBY.

Présidentielle 2024…

Dans un autre registre, elles se sont prononcé sur la 3e candidature de leur leader, Macky Sall. A cet effet, « considérant, que le Président de la République Macky Sall, dans une logique de contrôle préventif de conformité de son projet de révision constitutionnelle, avait saisi le Conseil Constitutionnel par lettre 0077/PR/CAB/MC.JUR en date du 14 janvier 2016 aux fins d’examiner sa cohérence avec l’esprit général de la constitution et aux principes généraux de droit ; que le Conseil constitutionnel, avait confirmé la régularité de la démarche qui pouvait être poursuivie (…)

Considérant, les réalisations concrètes, palpables et tangibles du Président Macky Sall qui a hissé le Sénégal sur les rampes de l’Emergence, avec une forte promotion de la justice distributive qui s’est traduite par une politique d’équité territoriale qui a fait reculer la pauvreté dans notre pays« , ces femmes de Benno Bokk Yakaar ont profité de cette rencontre pour inviter « solennellement » le Président Macky Sall, à accepter d’être « le candidat du peuple, le candidat de l’espoir renouvelé et le candidat de la jeunesse Sénégalaise et Africaine pour briguer un second quinquennat en Février 2024 ».

Avec Senego