Plaidoyer pour l’ouverture du stade de Diamniadio au championnat local

Le coach de l’AS Pikine plaide pour l’ouverture du stade de Diamniadio aux clubs locaux.

Dans le cadre de la 19e journée de la ligue 1 sénégalaise, les deux clubs de la banlieue Guédiawaye FC (Gfc) et l’As Pikine se sont quittés dos à dos sur un score nul et vierge. Mayoro Gueye coach As Pikine (photo ci-dessous), a salué la prestation avant de plaider pour l’ouverture du stade aux clubs locaux.

« Je crois que ce qui a manqué aujourd’hui c’est un but. Comme tous les derby ça ne pouvez être que fermé. Un match peut avoir des buts sans pour autant avoir de la qualité. Ce match n’a pas de but mais a été qualitative. Maintenant ce qui reste à faire c’est de gagner nos deux prochains match pour entrer dans le podium », a déclaré Mayoro Gueye, coach de l’AS Pikine.

Il a apprécié la sagesse des supporters. « La fête a était belle. Nous avons pu démontre à travers vos télévisions, à travers le monde que le football sénégalais a fait des progrès significatifs au plan d’abord organisationnel, mais aussi, on a pu montrer que nous sommes civilisés. Nos supporters ont été vraiment correctes, beau et si vous ne voyez pas les deux équipes vous croyez que c’est le Sénégal qui joue ».

Et concernant la délocalisation du match au niveau du Stade Abdoulaye Wade, l’entraîneur a affirmé son contentement du côté des organisateurs. Toutefois, il revendique la réouverture des terrains dakarois et la revalorisation du football local.

« Je pense qu’un stade n’est pas fait pour être fermé. Il y a aucun pays dans le monde où on dit que cet stade est réservé à l’équipe nationale. En tout cas s’il y en a aussi ils ont suffisamment de terrains que chaque club à son propre entre.

Malheureusement au Sénégal, avec la fermeture des stades Demba Diop, Amitié, Assane Diouf et la pelouse de Iba Mar Diop n’est pas de très bonne qualité. Vous voyez les clubs dakarois sont obligés de se déplacer dans la banlieue pour jouer. L’urgence aujourd’hui c’est de homologué le stade de Sacré cœur, refaire tous ces stades et permettre aux équipes de pouvoir montrer qu’ils sont capables de tenir au niveau massif ces stades».

