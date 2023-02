Incidents contre le Jaraaf…l’As Pikine sanctionné

Ce mardi 31 janvier, la commission de discipline de la Lsfp a examiné les incidents survenus dans les tribunes du stade Iba Mar Diop, lors de la rencontre entre Jaraaf et As Pikine. L’instance a décidé d’accorder les trois points au club de la Médina qui remporte donc sur tapis vert le match de la 9e journée interrompu.

Le club de la banlieue de Dakar écope également d’une amende de 150. 000 FCFA qu’elle devra payer « avant sa prochaine sortie », peut on lire dans le communiqué de l’instance. La LSFP précise que cette décision a été prise après lecture et examen des rapports du commissaire du match, de l’arbitre, de supervision de la LSFP et de la relation des faits des deux parties (AS Pikine et Jaraaf).

Le communiqué de préciser par ailleurs que l’AS Pikine « dispose d’un délai de trois (03) jours (…) pour interjeter appel conformément aux dispositions combinées des articles 125 et 127 du code Disciplinaire ».