Ces promesses jamais tenues par Me Wade et Macky Sall

Élu en 2000 sur la base d’un engagement à mettre le pays dans la voie du progrès économique et social, Me Abdoulaye Wade et son régime finiront pas le mettre à genoux. En fait, après avoir fait moult promesses au peuple, Me Wade s’est excellé dans la production de milliardaires, qui n’ont pas autant travaillé pour l’être et n’ont pratiquement rien fait pour les populations. À la place du travail promis aux jeunes, Me Abdoulaye Wade a mis en place le Fonds national de promotion des jeunes (Fnpj), qui a été transformé en fonds du Parti démocratique sénégalais (Pds), à distribuer aux militants à la place des ayants-droit.

La promesse de Me Wade consistant à créer 100.000 emplois au profit des jeunes, s’est avérée une utopie qui ne s’est jamais réalisée jusqu’à sa chute. Le plan Reva, le projet «Yakalma», les 600.000 tonnes de riz que Wade disait obtenir des Indiens, la Nouvelle ville, etc. C’est sous le régime de Me Wade, après tout un tintamarre sur le Millénium account challenge, que l’État a perdu 600 milliards FCfa qu’il pouvait utiliser à des fins plus utiles. C’est aussi sur le chemin du palais que Me Wade avait promis de régler le conflit casamançais en 100 jours.

Pour sa part, Macky Sall avait promis de réduire le gouvernement à 25 ministres. Il s’est retrouvé avec deux fois plus, sans compter les agences dissoutes puis ressuscitées, des institutions créées dont l’utilité est sujette à discussion. Pendant que les Conseils des ministres décentralisés se poursuivent, des régions comme Kaolack, Louga, Ziguinchor, où ont été tenus des conseils, attendent toujours les milliards qui leur ont été promis pour leur développement.

Si, pour certaines promesses, des réalisations sont notées dans certaines villes, d’autres comme Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Louga, Kolda, attendent toujours. Le travail promis aux jeunes est encore à l’état de vœu pieux, malgré les insistances du régime sur des chiffres. Macky Sall est le président du Sénégal qui a le plus recyclé d’anciens dinosaures du Ps et du Pds partis à la retraite.

Macky Sall qui est à son quatrième Premier ministre (Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Amadou Bâ), a en face de lui, beaucoup de préoccupations populaires à satisfaire. Même s’il faut reconnaître des réalisations dans plusieurs domaines, force est de constater que les slogans comme «la gouvernance sobre et vertueuse» n’est pas réelle. Sinon, l’argent du Fonds Forces Covid n’allait pas être détourné. Tout cela, pour dire que les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

Xibaaru avec Tribune