2024 : Mercy Ships en Afrique avec 2 navires-hôpitaux pour les soins et la formation

L’organisation humanitaire internationale Mercy Ships a besoin de plus de bénévoles que jamais : elle se prépare en effet à une année 2024 intense avec deux navires-hôpitaux en service, alors que l’élan pour améliorer les soins chirurgicaux en Afrique s’intensifie.

Le plus récent navire-hôpital de l’organisation humanitaire, le Global Mercy™, poursuit ses interventions chirurgicales en Sierra Leone, où il se trouve depuis août 2023, tandis que l’Africa Mercy entrera en activité à Madagascar.

En 2023, 3 295 opérations chirurgicales ont été réalisées par Mercy Ships, dont 1 437 à bord du Global Mercy lors de ses missions dans les ports de Dakar et Freetown. Le navire-hôpital a servi les patients du Sénégal, de la Gambie et de la Sierra Leone. Ces missions ont été possibles grâce au service de 1 318 professionnels bénévoles issus de 67 pays, dont plus de 660 membres d’équipage nationaux sénégalais, gambiens et sierra-léonais.

En parallèle, Mercy Ships a également mené des actions dans 8 pays d’Afrique, formant notamment 56 futurs dentistes et 1 297 professionnels de la santé.

En décembre, la reconnaissance du travail de Mercy Ships a été saluée publiquement lors du 3e congrès de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique et du 9e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique à Dakar.

Le Secrétaire Général du ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal, le Professeur Habib Ndiaye, a reconnu le manque de chirurgiens pédiatriques dans son pays et a remercié Mercy Ships pour sa contribution considérable à satisfaire la très forte demande d’interventions chirurgicales orthopédiques et relatives à des difformités d’enfants.

L’année prochaine, les deux navires-hôpitaux de Mercy Ships seront en service, permettant de multiplier encore son impact. Mais cette intensification d’activités nécessite de doubler le nombre de bénévoles afin de cibler les besoins chirurgicaux urgents tout en formant des professionnels de la santé dans le pays pour combler les lacunes significatives mises en évidence par deux études récentes.

Selon la Commissions Lancet, on estime que cinq milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à des soins chirurgicaux sûrs, dont environ 1,7 milliard d’enfants et d’adolescents. Une étude récente publiée dans le « Journal of Pediatric Surgery » souligne que cette lacune est prédominante en Afrique subsaharienne, où près de la moitié de la population est âgée de moins de 18 ans et où la chirurgie pédiatrique est largement négligée par les politiques de santé mondiales.

L’étude des Plans Nationaux de Chirurgie, d’Obstétrique et d’Anesthésie de huit pays africains (PNCOA), relève que les soins destinés aux enfants ne sont pas considérés comme une priorité de santé publique, même lorsqu’il existe une volonté d’améliorer les soins chirurgicaux en général. Elle appelle à une plus grande priorisation de la chirurgie pédiatrique dans l’élaboration des politiques chirurgicales afin de garantir le développement de systèmes chirurgicaux solides et équitables.

Cette étude, et d’autres, soulignent le besoin d’accélérer l’accès aux soins chirurgicaux en Afrique subsaharienne.

En 2022 s’est tenu un Symposium réunissant les principaux représentants nationaux et internationaux ainsi que l’Union africaine. Ils ont élaboré une feuille de route visant à accélérer l’accès aux soins chirurgicaux et à l’enseignement de la chirurgie pour tous en Afrique d’ici à 2030.

Cet effort a abouti à la Déclaration de Dakar, approuvée le 20 mai 2022 par les chefs d’État africains réunis à bord du plus récent navire-hôpital de l’organisation humanitaire internationale Mercy Ships, le Global Mercy, lors de sa première mission à Dakar.

En ce début d’année, le médecin-chef International de Mercy Ships, Mark Shrime, lance un cri de ralliement selon lequel les progrès accomplis nécessitent une action suivie et urgente.

Il explique : « La Déclaration de Dakar appelle toutes les nations africaines, les partenaires clés et les parties prenantes à s’engager à développer les services chirurgicaux, les infrastructures et le personnel disponibles pour les patients nécessiteux. Mercy Ships soutient fermement cet appel, sachant que toutes les deux secondes, une personne meurt d’une maladie qui aurait pu être traitée chirurgicalement. »

Les fonctions essentielles à pourvoir pour faire fonctionner les navires en 2024 comprennent des infirmières, un chirurgien ophtalmologue, des membres de l’équipe de radiologie, des professionnels de l’informatique, des cuisiniers, des enseignants, des plombiers et des électriciens. Des rôles existent également au sein du pôle « Formation, Enseignement et Mobilisation » de Mercy Ships, qui s’efforce d’augmenter le nombre de prestataires chirurgicaux dans le pays et de cocréer des programmes d’enseignement durables avec les pays d’accueil, tout en se mobilisant pour un meilleur accès à la chirurgie à l’échelle internationale.

