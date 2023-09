2024 : un directeur de campagne de Wade doit inspirer les candidats

ABDOULAYE WADE VAINQUEUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2007 DES LE PREMIER TOUR … LA TOUCHE DE SON DIRECTEUR DE CAMPAGNE D’ALORS DOIT INSPIRER.

En 2007 le Président de la République Abdoulaye WADE avait fini de gagner le cœur de la majorité des sénégalais avec le slogan qui vaille « laissez-le travailler; le Président travaille ».

Les arguments qui ont valu cette victoire étaient que WADE, qui tenait à faire un deuxième mandat venait de mettre en place une équipe conquérante autour de son directoire de campagne composé d’hommes et de femmes prêts à aller au front pour gagner le suffrage des sénégalais.

Nous pouvons d’abord noter le leadership du candidat sortant au bilan élogieux qui venait de réaliser certains de ses rêves jadis considérés par le régime socialiste d’éléphants blancs en l’occurrence dans le domaine des infrastructures, des transports, de l’éducation, de la Santé, de l’agriculture avec la GOANA, la pêche avec les lacs artificiels et du paysage médiatique.

Sur le plan politique, le Pape du Sopi avait fait de grands bonds en avant dans le domaine des libertés démocratiques et du multipartisme intégral.

Des avancées significatives étaient notées sur tous les plans conduisant une partie de l’opposition à boycotter ces joutes électorales.

Abdoulaye Wade est parvenu également à former une union sacrée autour de sa personne avec zéro contestation sur sa candidature dans son propre camp.

Même le choix porté sur son directeur de campagne fut accueilli avec enthousiasme et une adhésion totale en la personne de Macky Sall, Premier ministre d’alors.

Ce dernier qui très tôt a mis en place une équipe soudée et très solidaire pour relever les défis du moment. C’est aussi le cas de son épouse Marième Faye Sall devenue assistante spéciale à cette occasion pour gérer une partie de l’agenda du directeur de campagne Macky Sall. En marge de ses charges de chef du gouvernement très prenantes, son épouse Marième fixait des rendez-vous à son domicile pour rencontrer les contacts et parfaire l’équipe de campagne autour de son époux.

Par la même occasion, Macky Sall s’était adjoint des hommes et femmes non politiques comme moi, de jeunes informaticiens autour de Thierno Ousmane Sy conseiller en Tic du Président de la République et Tamsir Ba responsable du bureau informatique de la Présidence pour en faire des conseillers privilégiés.

Nous avions tous son oreille et sa bienveillante attention.

Le Premier ministre Macky Sall n’hésitait jamais à convoquer des réunions à son bureau au siège du PDS sur la VDN. C’est lui-même qui usait de son téléphone personnel pour parler aux militants. Le Premier ministre prenait toujours la peine de parler tous les jours à Monsieur le Président de la République pour lui rendre compte des derniers développements de l’actualité et attendait toujours de lui des instructions et conduite à tenir. Nous pouvons relever à l’époque la complicité entre la famille Wade et Sall.

Karim Wade en quittant le Palais le matin allait directement chez Macky Sall pour partager avec lui un petit déjeuner de travail. Des séances de travail qui servaient beaucoup au Président Wade.

Cette même année en compagnie de son oncle Sada NDIAYE le directeur de campagne du Pape du Sopi faisait des déplacements au Fouta à la conquête de l’électorat Al Pular et faisait même des déplacements à l’étranger pour vendre le programme de son leader. Ainsi arriva l’apogée de la percée diplomatique du Sénégal qui devait organiser le sommet de l’OCI en 2008.

C’était l’heure de la médiation réussie du Sénégal sur le plan international avec des conflits sous régionaux gérés des mains de maître par le ministre des affaires étrangères d’antan Cheikh Tidiane Gadio.

L’organisation de cette élection présidentielle de février 2007 était opérée par un fin politique qui a grandi sous l’aile protectrice de Wade en l’occurrence Me Ousmane Ngom. Un ministre de l’intérieur qui veillait sur tout jusqu’aux moindres détails.

Ousmane Ngom avait même des éléments qui avaient infiltré l’opposition et un service de renseignements qui lui faisaient des notes sur les activités de celle-ci au quotidien.

Pour en revenir à Macky Sall comme directeur de campagne de Wade en 2007, le PM écoutait beaucoup ses invités. Il avait l’esprit vif et alerte.

En bon noctambule depuis ses années d’étudiant, le directeur de campagne recevait du monde jusqu’à des heures tardives de la soirée.

Sa maison et son bureau ne désemplissaient en présence de certains de ses collaborateurs comme feu Awa Diop, Aida Mbodj, Ndéye Sakho la nièce du Président Abdoulaye WADE, Aliou Sow, Abdou Mbow ,Diene Farba SARR et les membres de son cabinet. Même son garde du corps feu Boubou Sy décédé il y’a années dans un accident sur la route de Fatick faisait l’objet d’assistant pour faciliter les rendez-vous.

Macky Sall n’hésitait jamais à effectuer des visites impromptues dans les régions pour rencontrer les responsables politiques et les militants mais aussi pour trouver des consensus sur des questions cruciales de l’heure. C’est le cas des renouvellements et autres crises de leadership.

De bonnes leçons qui peuvent servir aux prétendants à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 et principalement au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar étant donné que le Président Macky SALL s’est auto proclamé déjà futur Directeur de campagne du candidat Amadou BA qui jusqu’à présent ne convainc pas.

Mbaye DIOUF