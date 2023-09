Omar Sarr attaqué par les daganois : « le plus vieux maire du Sénégal dont… »

LE VIEUX WAGON DE NOUVEAU REMORQUER AVEC LE CADAVRE DE DAGANA À BORD !*

L’affranchissement est avant tout une démarche personnelle qui doit maintenir en éveil notre esprit critique en toutes circonstances, ce qui nous permettrait d’éviter le suivisme. Il faudrait bien dès aujourd’hui, s’interroger sur ce que nous réserve encore le plus vieux maire du Sénégal, l’éternel pouvoiriste, l’homme à l’ultime ambition: devenir et rester ministre. Après WADE, MACKY, il prête allégeance au nouveau candidat déclaré de la coalition BBY, Amadou BA.

Cela nous oblige à envisager, d’autres dérives, d’autres abîmes pour notre chère DAGANA, une des villes les plus misérables et moroses du Sénégal.

Le pouvoir serait-il un poison qui altère les capacités cognitives de nos dirigeants ?

Tout semble l’indiquer chez notre cher maire. Je fus complètement abasourdi, j’ai même pris la tête, quand le plus vieux maire du Sénégal dont le bilan catastrophique (trois 3 réalisations en 30 ans) ne cesse de peiner les Daganois, se permet sans aucune morale, avec son parti de yobalema, de consommateurs, de contribution de renouveler son désir de s’accrocher au pouvoir sans honte, et qu’il va se battre pour la victoire de son nouveau mentor. Diantre !

Allez dire à notre cher maire, le plus vieux du Sénégal, l’éternel valet, escabeau des bénis de la république et flanqué entre ses écuyers qui le vénèrent dans leur plus grande indignité, qu’il ne peut plus se permettre d’insulter toute une ville, la population a qui il doit absolument toute sa carrière.

Le soleil de l’amertume a juré de ne plus quitter le ciel de notre chère Dagana, comme si le plus vieux maire lui avait confié sa soif de pouvoir, son mépris et son secret d’anéantir tout esprits brillants capables d’apporter la lumière aux Daganois. Il a décidé d’humilier et « d’enterrer » les seuls braves dignes fils du walo de l’élite politique et intellectuelle qui ont eu le courage de vouloir un devenir meilleur des Daganois.

30 années qui ont conduit au déshonneur, à la pauvreté, à la corruption et à la dépravation de la jeunesse; 5 mandats qui laissent une esplanade, un terrain de foot, une statue et deux postes de santé désertés même par les animaux…

Aucun secteur n’est épargné : l’économie lèche les parois du vide ou sa politique de la main tendue atteint même l’innocence des enfants ; la société vit au dépourvu du destin manipulé par ses forces occultes qui règnent avec l’argent du contribuable; L’Éducation, victime de l’inaction inoculée par l’ankylose de l’équipe municipale, produit des valets, des laquais, des serviteurs sans esprits d’analyse. Rien ne va dans cette ville !

Le bilan est très lourd, horriblement désastreux et négatif pour un maire sans ambition : juste être et rester ministre. Hélas !

Pour honorer son indignité à la tête de ce corps en état de décomposition que l’on appelle Dagana, il a choisi le suivisme, Dagana et les Daganois sont devenus pour lui une monnaie d’échange, son ticket du paradis terrestre…

Alors que ce sujet central devrait exiger de la part de l’élite politique et intellectuelle Daganoise, interrogations et engagements, il ne suscite que l’indifférence. Très peu d’intellectuels Daganois, en effet, ont eu le courage d’enjamber la langue de bois, de revêtir la livrée du courage pour poser, de manière honnête et responsable, les balises et prévenir les dérives, le manque de visons et de politique de développement du petit roi. La grande majorité d’entre eux, ont opté soit pour la voie du silence complaisant soit, pour la collaboration avec l’éternel ministre, en qualifiant cette prestation de service de « s’unir pour bâtir ». Notre œil oui !

Les intellectuels, flambeaux de la société, qui éclairent les consciences par leur lumière, n’ont pas su ou pas voulu identifier le péril social. En un mot comme en mille, la grande partie de l’élite politique et intellectuelle Daganoise a totalement démissionnée. Les masses Daganoises en sont désormais réduites à considérer les intellectuels de cette ville comme des arbres gorgés de fruits, que l’on ne peut hélas, savourer.

A quoi sert donc un arbre fruitier si l’on ne peut se délecter de ses fruits ? De quelle utilité est un intellectuel pour sa société si ses diplômes et sa grande connaissance des êtres et des choses ne se réduisent finalement qu’à un titre prestigieux qu’il négocie chaque mois contre un salaire ?

Qu’ils sachent que la grandeur des hommes ne se trouvent pas dans les caniveaux d’un ministère prise en otage par des seigneurs de l’asservissement ventripotents.

LA PENSÉE JUSTE, LA PAROLE VRAIE, L’ACTE SENSÉ !