22ème anniversaire : Quand la tragédie continue avec les «Joolaton» ou «mini-Joola»

22ème anniversaire de sa disparition : Quand la tragédie continue avec les « Joolaton » ou « Mini-Joola » !

Le MS Joola disparaissait au fond de l’océan un certain 26 septembre 2002. Un drame national qui avait plongé tout le pays dans l’émoi. « Joola », la pire catastrophe maritime de l’histoire de l’humanité s’est produite il y’a 22 ans et depuis lors, qu’est-ce que le peuple sénégalais a-t-il retenu comme leçon ?

« Catastrophe », « Drame national », « Titanic Bis », les qualificatifs ne manquaient pas quand le MS Joola a chaviré aux larges des côtes sénégalo-gambienne. On n’a jamais vécu de pareille situation depuis l’indépendance du pays. Officiellement plus de 1863 morts dans des conditions atroces, engloutis par les eaux de la mer, alors que le navire qui venait d’être remis sur les eaux présentait des signes de défaillances mécaniques. Au delà de ces aspects, la surcharge du navire a été l’élément déclencheur de cette catastrophe humaine. Un bateau d’une capacité de 536 personnes et 35 voitures, trois fois surchargés avec l’une des moteurs en panne ne pouvait plus résister.

Ceci a montré comment le peuple sénégalais en général est négligeant envers certaines normes sécuritaires. Tout est banalisé. Les infrastructures sportives, routières, maritimes etc. Rien n’est quasiment à norme. « Taf Yengeul » (Bricolage uniquement) et puis on passe. Quand l’inévitable survient, on évoque la volonté divine. On a toujours l’impression d’accuser « Dieu » sur nos propres erreurs. On ne respecte rien, on néglige toujours et demain quand il y’a défaillances ou catastrophe, on dégage malheureusement nos responsabilités.

22 ans après la tragédie du « Joola », les mêmes pratiques perdurent. Les Sénégalais sont devenus amnésiques. Ils ont presque tout oublié. C’est comme si le Joola n’existait pas. Comme si les leurs n’avaient pas disparu. Tout le monde était pourtant concerné. Chaque famille, chaque personne. C’était un drame sénégalais et non régional. Le Joola devait nous servir de leçon.

Dommage que cette tache sombre de notre histoire tend vers l’oubli. Combien d’accidents de voiture a-t-on vécu ces dernières années ? Quelles ont été les causes ? A-t- on respecté les normes sécuritaires, routières ? Sommes nous conscients des dangers qui nous guettent tous les jours ?

Pire encore on assiste à des phénomènes plus graves, bref des « Joolaton » ou « mini Joola », des pirogues remplis jusqu’aux bords, avec des conditions climatiques désastreuses prendre l’’Atlantique en direction d’Espagne, sans aucune mesure sécuritaire. Des pirogues banales, remplies d’hommes, de femmes et d’enfants, sans aucun confort, arpentant les eaux, dans vers l’inconnu. On dirait même vers « Barcakh ». Bref, les pirogues de la mort.

Malgré le lot de mort, d’arrestation, l’homo-senegalensis n’est toujours pas conscient du danger. Il préfère la mort tout simplement et dans de pareilles circonstances.

Dommage que nous en sommes là, après plus de deux décennies de sensibilisation. Rien n’a changé, par contre ça s’est empiré au grand dam de la jeunesse sénégalaise.

Hommage à tous les disparus du Joola, courage à leurs familles.

Par Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (Etats-Unis)