Amadou Mokhtar Mbow…un exemple pour la jeunesse sénégalaise et africaine

Amadou Mokhtar Mbow, un exemple personnifié en tout, pour la jeunesse sénégalaise et africaine.

Les assisars ont, un devoir impérieux, pour honorer la mémoire du président Amadou Mokhtar Mbow, de poursuivre et de réaliser, les vœux très chers qu’il nourrissait pour notre cher pays, le Sénégal. Pays qu’il aimait tant pour lui avoir consacré toute sa vie, sans réserve ni rien demander en retour. Il a servi son pays en vrai patriote, et cela, il l’a démontré à travers les Assises nationales.

Car, malgré son âge avancé et sa santé fragile, il était toujours présent aux heures et à la tâche, sans jamais rechigner ou prétexter son âge ou sa santé, ce qui aurait été valable à juste titre. Là encore, il se sacrifiait de la sorte, nous donnait un exemple concret de patriotisme sans le clamer sur tous les toits. Le président Amadou Mokhtar Mbow est un véritable exemple personnifié en tout, pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Et l’une, de ses qualités intrinsèques et, rare de nos jours, c’est qu’il travaillait beaucoup, bien et dans la discrétion, sans le clamer. Oui, il préférait travailler et laissait aux gens, le soin d’apprécier son travail, car il détestait l’autoglorification qui est l’apanage des gens insignifiants et vaniteux.

C’est tout le contraire de ce qui se fait aujourd’hui chez nous, c’est-à-dire les gens palabrent à la place du travail. Ainsi, ils remplacent le travail concret et utile par un discours évanescent à longueur d’année. Et Les palabres, à la place du travail bien fait, font partie des maux qui retardent notre pays et l’Afrique en général. Voilà pourquoi tous les membres des ANS, acteurs et proches collaborateurs du défunt, en vie encore Dieu merci, devraient, au lieu de se disperser dans de nouvelles entités qui cherchent à initier ou entreprendre une nouvelle création, en partant du néant, qu’ils reprennent et redynamisent les conclusions et recommandations de la CNRI.

La matérialisation et l’amélioration des ANS est bien possible et envisageable, car aucune œuvre humaine n’est parfaite surtout, dans la durée car, ce n’est pas le Coran. Mais les documents des ANS constituent une excellente base de travail concret et fiable, pour la refondation de nos institutions. C’est une perte de temps et d’énergie donc, d’abandonner une telle moisson de réflexions aussi riches, fiables et qui émanent encore, exclusivement des éminences grises de notre pays. Ce qui signifie dans une certaine mesure, une véritable souveraineté et d’indépendance car, aussi bien, la réflexion que les fonds qui ont concouru à sa réalisation, proviennent de nous-mêmes. Autrement dit, tout a été fait par nous et tout a émané de nous également.

Les ANS ont le mérite d’être, le produit d’une réflexion, entièrement et exclusivement, des Sénégalais d’ici et de la Diaspora. En outre, les documents des ANS ne sont pas un mirage ou météore, mais concrets, réels, disponibles sur Internet et à la portée de tous ceux qui veulent les consulter. Il est important donc, que le peuple des Assises retienne les enseignements du président Mbow et poursuive son œuvre. C’est la meilleure façon de lui rendre hommage, au lieu d’abandonner après sa disparition le chantier qu’il avait à cœur et entamé avec nous. A Dieu Mokhtar que Dieu ait pitié de ton âme et t’accueille dans Paradis le plus élevé, firdawsi. Amine yarabi !

Mandiaye Gaye, un membre des ANS