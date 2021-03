2e vague de manifs…Bilal Fall recadre Ousmane Sonko

Et pourtant, ni sa famille, ni ses proches politiques ne sont blessés. Ousmane Sonko est un sanguinaire qui pense qu’avec la mort d’autres sénégalais, il serait président de la république. Il se trompe lourdement. Sa première sortie après la libération sous contrôle judiciaire a montré aux sénégalais et au monde entier un homme haineux, un va- t’en guerre, un anarchiste, un homme contrarié à l’idéal républicain.

On peut bien s’opposer dans un pays mais tenir un discours belliciste en tout temps et en tout lieu signifie qu’il piétine l’état de droit, la sacralité des institutions de la république et surtout la paix civile.

La jeunesse sénégalaise doit savoir que notre pays est sur les rampes de l’émergence malgré la conjoncture économique internationale. Elle doit s’orienter vers la recherche de la connaissance, du savoir et vers l’emploi productif. Nous avons toutes les ressources et l’avenir est prometteur. Quelques soient les divergences, il faudra sauvegarder la république pour relever les défis de notre temps voire du futur. Je rappelle à Ousmane Sonko les propos de l’ancien ministre français Bernard Kouchner : » Exiger la Paix et la justice est l’affaire des militants ; faire la paix et respecter la justice, celle des responsables politiques . »

Aveuglé par les phares de la réputation ou de la célébrité, la chenille dévouée a tôt fait de se métamorphoser en vaniteux papillon… Chez Ousmane Sonko, les bornes de l’éthique et de la morale se sont effondrées dangereusement…