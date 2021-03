Malick Gakou : « L’opposition est faible de par ses divisions »

Ousmane Sonko continue ses tournées après sa libération dans l’affaire Sweet beauté. Le leader de Pastef-Les Patriotes était, hier, l’hôte de Malick Gakou. Le président du Grand Parti a lors de son discours a appelé à l’union des forces pour combattre le système.

« Jamais je n’ai eu à bénéficier d’un privilège quelconque de l’Etat du Sénégal. J’ai toujours combattu le système et je suis un produit de l’anti système et c’est pourquoi je vous tends la main pour qu’ensemble nous continuions à combattre contre le système », a déclaré Malick Gakou.

Qui a aussi interpellé le leader de l’opposition : « je voudrais m’adresser à l’opposition pour dire que Macky Sall n’est pas fort mais c’est l’opposition qui est faible de par ses divisions. Combien je me suis engagé à construire ‘’Manko Watttu Sénégal’’. Au référendum de 2016, nous avons été divisés et nous avons été battus », dit-il.