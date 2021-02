3e mandat de Macky : Aida Mbodj dans le doute

Le débat sur le 3e mandat du Président Macky Sall est loin de tirer à sa fin. Ce dimanche, il est revenu sur le Grand Jury. « Tout le monde sait que je n’avais jamais prêté ces intentions au Président », a lancé l’invitée de Babacar Fall, sur les ondes de la RFM.

L’avocate d’Ousmane Sonko, Aida Mbodj, estime qu’au vu des actes posés depuis un moment par le chef de l’Etat, particulièrement à l’endroit de l’opposition, Macky pourrait tenter un 3e mandat: « J’ai toujours dit qu’il ne va pas faire un troisième mandat. Il est assez conséquent. Mais maintenant, avec les actes qu’il pose, ces armes non conventionnelles qu’il déploie, je ne ne le reconnaît plus et je doute de ce que je savais de lui », a déclaré la parlementaire.