Les Juristes Africains saluent le bon déroulement des élections au Niger

L’Association des juristes africains (AJA),

– fidèle à sa mission de promotion de l’Etat de droit en Afrique ;

– soucieuse du maintien de la paix, de la souveraineté et de la cohésion sociale au sein des Etats africains, indispensables à la mise en œuvre des actions de développement au profit des populations ;

Tient à rappeler solennellement,

– d’une part, le respect de la Constitution, des lois électorales ainsi que des principes fondamentaux de l’ Etat de droit, notamment, le respect de la souveraineté et l’autodétermination des peuples ;

– et d’autre part l’organisation d’élections libres et transparentes sous le contrôle de la communauté internationale notamment de la Cedeao et de Union Africaine.

L’Association des Juristes Africains,

– Se félicite du bon déroulement du processus électoral en cours ce jour au Niger qui a connu plusieurs coups d’Etat et salue la maturité du peuple et le respect des règles de transition démocratiques par le pouvoir pour aboutir à une transition politique. B

– Félicite le président Mahamadou ISSOUFOU qui, depuis dix ans, a essayé d’assurer la sécurité des Nigériens, de renforcer les institutions démocratiques et d’éviter un troisième mandat car c’était une promesse faite au peuple nigérien et de respecter les droits de l’Opposition dans tout le processus.

L’Association des Juristes Africains:

Demande aux autres pays africains de s’inspirer de cet exemple nigérien pour non seulement respecter et faire respecter les droits des opposants politiques, ainsi que des minorités souvent menacés d’emprisonnement ou d’exil et améliorer le fonctionnement des institutions républicaines et en particulier de la Justice qui est la « colonne vertébrale » de la Démocratie et de l’Etat de droit.

L’Association des Juristes Africains reste quand même vigilante quant au processus électoral en cours au NIGER

Fait à Dakar le 21 février 2021

Le bureau international