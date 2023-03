Deux députés français ont interpellé la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur le 3e mandat de Macky Sall. André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme Gauche Démocrate et républicaine, président du groupe de la Gauche démocratique et républicaine et Jean-Paul LECOQ, député de Seine-Maritime et vice-président de la Commission des Affaires étrangères ont aussi saisi le Quai d’Orsay sur la situation politique du Sénégal marquée par de violentes manifestations ces derniers jours.