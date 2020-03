Depuis la sortie de Mbaye Ndiaye et de Boune Abdallah Dionne sur le troisième mandat, les réactions se multiplient. Kilifeu du mouvement « Y’en A Marre » a déclaré, lors de la marche de protestation du vendredi passé, que le combat va continuer, si le Président tente de briguer un troisième mandat.

«Notre seul interlocuteur, c’est le Président Macky Sall et on l’attend parler et poser un acte, pour qu’on pose un acte. C’est un combat et non une bataille. Boune Dionne était malade et on ne sait pas s’il jouit toujours de ses facultés mentales. Concernant Mbaye Ndiaye, il passe tout son temps à pleurer. Donc, ces deux personnes ne nous intéressent pas», a indiqué le rappeur.