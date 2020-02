Quand un journaliste « Thiouné » et corrompu attaque…Dionne

CHAROGNARDS DE L’INFORMATION: LORSQU’UN JOURNALEUX CORROMPU ATTAQUE MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE

Après l’échec de la tentative de destruction mystique de Mahammed Boun Abdallah Dionne, c’est la continuation des actes ignobles par une sale guerre médiatique d’ennemis lâches et méchants tapis dans l’ombre manipulant des « journaleux » affamés dépourvus de moralité à écrire des mensonges et des contre-vérités sur l’ami intime du Président Macky Sall.

Après avoir déclaré mort le prophète de l’État et annoncé par la suite son évacuation d’urgence une seconde fois alors qu’il était en simple voyage d’affaire, les voilà qui reviennent à la charge contre une personne sage et pacifique qui n’a commis qu’un seul tort: sa fidélité et sa loyauté au Président de la République ainsi que son humilité envers tout le monde, ce qui lui a valu d’être respecté et aimé de tous de partout.

Les mots utilisés par ce bouffon corrompu qui se dit journaliste contre le Ministre d’État Dionne sont très durs et gros; ils sont révélateurs de l’état d’esprit de ce journaleux payé pour nuire au Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République Mahammed Boun Abdallah Dionne:

– SON ÉVICTION, RÉTROGRADÉ

– UN PERSONNAGE NI AU CŒUR DE LA RÉPUBLIQUE NI AU CŒUR DU PARTI

– IL N’EST PAS GALONNÉ

– LES GRANDS DOSSIERS LUI PASSENT PAR DESSUS LA TÊTE

– DE PLUS EN PLUS IMPOPULAIRE

– LES LIMITES MANIFESTES DE SON PERSONNAGE

– IL N’A PAS DE BASE POLITIQUE

– IL N’A PAS D’EXPÉRIENCE

– IL EST EXEMPT DE CHARISME

– IL DOIT VIVRE CACHÉ

– C’EST UN NAIN POLITIQUE

– IL N’A JAMAIS GAGNÉ UNE ÉLECTION

– LE REVERS QU’IL A SUBI

– IL N’A PAS DE VALEUR AJOUTÉE À APPORTER À MACKY

– IL A UNE AMBITION PRÉSIDENTIELLE (Répété deux fois)…

Article signé Mohamed Thioune, un type de charognard médiatique acteur des principaux malaises que tout le monde dénonce actuellement dans le milieu journalistique.

Monsieur Thioune, le journaliste doit être le serviteur intransigeant de la vérité À TOUT PRIX !

Monsieur Thioune, le journaliste ne doit pas être corrompu jusqu’à la moelle épinière pour raconter des propos mensongers et sans fondement.

Ah bon, tu prétends que le Ministre d’État Mahammed Boun Abdallah Dionne est sur chaise éjectable, lui qui bénéficie de la confiance totale du Président de la République et qui coordonne pratiquement toutes les actions du Gouvernement en ce moment ?

Que vaut toutes ces calomnies et invectives pour des miettes Monsieur Mohamed Thioune et directnewsinfo qui a publié ce torchon ?

Tu t’es engagé dans une voie difficile et dangereuse, on ne touche pas au prophète de l’État Mahammed.

Journaliste pourri qui se nourrit et qui fait nourrir sa famille des larmes chaudes issues du malheur causé à autrui.

Parce que la presse dit-on est un quatrième pouvoir, que tu te permets d’utiliser ta plume pour t’attaquer à une autorité, une personne honorable exempte de toute reproche comme Mahammed et essayer ainsi de ternir son image à l’égard du Président de la République, son Chef qu’il respecte tant ? Envers l’opinion qui l’aime tant ? Tu perds ton temps « Thiouné »!

Le genre de virus que tu représentes nécessite que ce milieu soit mis en quarantaine et deparasité.

Un bon journaliste n’accepte jamais pour argent comptant ce que d’autres lui disent. Il doit chercher la documentation, l’information de première main, les notes et beaucoup creuser afin de trouver la bonne information à mettre sur la place publique, contrairement au « journaleux » comme vous qui ne pense même pas à ce qu’il écrit parce que dépourvu d’éthique et sans déontologie professionnelle, à l’instar des charognards de l’information corrompus et malhonnêtes.

La crise économique aigüe fruit de ton incompétence à te hisser au même niveau des journalistes de valeur ne doit pas t’obliger à ternir l’image si radieuse de Monsieur le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne qui vient de se voir dérouler le Tapis rouge par le Sine Saloum après avoir donné une victoire électorale éclatante en tant que tête de liste de Benno Bokk Yaakaar aux législatives de 2017 et en tant que Directeur de campagne du candidat Macky Sall en 2019.

Toujours premier de sa classe depuis l’école primaire Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a cessé de gravir les échelons au niveau national comme au niveau international.

Les témoignages de ses frères de parti comme Mame Boy Diao et Luc Sarr entre autres suffisent largement pour que tu la fermes, monsieur « thiouné ».

Mahammed Boun Abdallah Dionne est un fédérateur, un homme d’État et de consensus, ce n’est pas ta plume tordue et corrompue qui changera la donne.

Journaleux manipulé et corrompu, créateur d’événements « clé en main », ta vilaine campagne médiatique contre le bien aimé Premier Ministre, Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République Mahammed Boun Abdallah Dionne a échoué !

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J