Rapport Cour des Comptes : Les Cadres de l’ACT demandent des sanctions…

Mr le Président de la république,

Suite à la publication des rapports de la Cour des comptes confirmant de graves violations des

lois et procédures qui régissent la gestion des services et établissements publics de notre pays,

le devoir et la responsabilité inhérents à vos fonctions vous obligent à répondre aux attentes

légitimes de vos concitoyens qui sont profondément choqués par les résultats des vérificateurs

de la Cour des comptes.

Tous les actes de mal gouvernance soulignés par nos vaillants auditeurs sont le fait d’individus

se réclamant de vous et que vous avez placés aux premiers rangs d’un système ayant pour unique

objectif votre survie politique.

C’est dire que vous les inspirez …mais de quelle triste façon, hélas Monsieur le Président…

Vos sorties publiques, amplifiées par votre proche entourage, sur le contenu de ces rapports

renseignent à souhait sur votre volonté de couvrir cette vaste entreprise de prévarication de nos

ressources et d’infantilisation continue de nos corps de contrôle.

Celles de vos collaborateurs qui contestent de manière véhémente les rapports et les contrôleurs

avec des menaces à peine voilées de plaintes et autres pressions, des dénigrements de la qualité

de leur travail avec des arguments ridicules.

Monsieur le Président, il n’est plus permis de douter de vos intentions; elles sont claires. Hier

comme aujourd’hui et encore sans doute moins demain, en dépit de votre devoir de leadership

républicain, éthique et neutre, au seul service des intérêts de la nation, de la République et non

d’un clan ou de militants et parents, vous n’envisagez de sanctionner les hommes mis en cause

par les rapports.

Nous sommes en vraie « inaptocratie » et si cela n’est pas encore fait, ces directeurs généraux

seront sans aucun doute promus à d’autres hautes responsabilités.

D’ailleurs, qu’en 2020 le conseil des ministres, sous votre présidence, se félicite dans son

communiqué de recevoir des rapports des années 2015, 2016, 2017, donne un aperçu du sort

qui sera réservé aux conclusions desdits rapports.

L’autosatisfaction contenue dans le communiqué précité couvre difficilement la flambée

généralisée, en cours ou à venir, des prix des denrées de première nécessité, non plus l’insécurité

à laquelle nos concitoyens sont exposés ou la détresse de ne pas pouvoir se soigner de manière

convenable.

Lutter efficacement contre la prévarication de nos ressources aurait contribué à atténuer les

souffrances de ceux qui vous ont porté à la magistrature suprême de notre pays.

Pour notre part, ayant pris la pleine mesure des souffrances endurées par nos concitoyens, nous

ne cesserons d’alerter et de dénoncer ces actes qui freinent les développements actuel et futur

de notre pays.

Enfin nous continuerons d’exiger une justice impartiale libérée de considérations politico-

affairistes afin de sanctionner les violations graves et intentionnelles de nos lois et procédures,