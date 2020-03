Me Malick Sall à la Ziarra annuelle de Ndoumga Ouro Alpha

« Le couple présidentiel donné en exemple à la jeunesse »

« On n’a jamais vu la première Dame, Mme Marième Faye Sall habillée de manière incorrecte ou indescente. Le Président de la République, Macky Sall également, est très rigoureux quant à sa prestance et son comportement ». C’est le principal constat fait par le guide religieux, Thierno Mamadou Lamine, lors de la 39ème édition de la Ziarra Annuelle de Ndoumga Ouro Alpha de Thierno Cheikh Youmakane Ly. Mieux, le marabout a appelé l’ensemble de la jeunesse sénégalaise à prendre exemple sur le couple présidentiel. Une déclaration qui a suscitée l’entière adhésion du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, venu représenter le Chef de l’Etat à la tête d’une forte délégation de personnalités. « Le couple présidentiel donné en exemple à la jeunesse: en tant que mandataire du Président, Macky Sall, je ne peux qu’exprimer toute ma satisfaction face à ce constat d’un chef religieux. Si c’est quelqu’un d’autre qui avait fait un tel constat, l’on pourrait ergoter. Mais ça vient de ce marabout très respecté et distingué. Et tout le monde sait que ce marabout ne dit que ce qui est conforme aux recommandations de Dieu. Donc j’en suis totalement content ».

Le Khalife, Thierno Mamadou Lamine a aussi salué la droiture et la bonne conduite du Ministre de la Justice, en indiquant « qu’il est suffisamment respectable pour pouvoir légitimement représenter le Chef de l’Etat ».

Sur un autre registre, revenant sur l’actualité sanitaire du monde, le représentant du Président de la République a sollicité des prières auprès du Khalife de Ndoumga Ouro Alpha, Thierno Mamadou Lamine pour que le coronavirus n’arrive pas au Sénégal. Me Malick Sall a formulé la même requête auprès des chefs religieux de Ogo, qui a également sacrifiée à la traditionnelle ziarra de ladite localité avant celle de Ndoumga Ouro Alpha.