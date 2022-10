3e mandat : Un mouvement culturel refuse de signer la lettre de la société civile

A la Lettre Ouverte à Son Excellence Macky Sall Président de la République du Sénégal : Notre Parti politique le Mouvement Culturel Fulla ak Fayda ne Signera pas.

Nous , parti politique dénommé le Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal ( Fulla Ak Fayda ), avons réçu de Monsieur Alioune Tine Président de Afrika jom, la lettre Ouverte signée par Y’en A Marre, AfricTivistes, LEGS Africa, Ligue Sénégalaise de défense des Droits de l’Homme, RADDHO, Forum Social Sénégalais, FRAPP France Dégage, UDEN, Monsieur Seydi Ababacar Sy Ndiaye, Abdourahmane Sow, et lui-meme Afrika Jom.

Notre parti Fulla Ak Fayda a jugé pas nécessaire de signer cette lettre inopportune, en déphasage avec la réalité de l’heure et souffrant d’une carence d’argumentaires techniques, et d’élégance républicaine vis-à-vis d’un président élu démocratiquement au suffrage universel.

Sur la démarche, nous avons vu un tâtonnement et une nostalgie prématurée de revivre le coup d’Etat perpetré contre le Président Abdoulaye Wade avec l’arme du 3éme mandat.

Finalement, sous le coup du sort, l’un des instigateurs du crime imparfait contre le second quinquennat d’Abdoulaye Wade, Barthelemy Diaz passera au aveux pour reconnaitre la légalité constitutionnelle d’alors de la candidature de Me Wade.

Les faits sont là, dans les archives de la TFM Comme preuve : Où est la parole donnée ?.

Ainsi le remake n’aura pas lieu par ce que le Sénégal a changé, et notre démocratie est sortie de la torpeur grâce à la maturité de son Exécutif.

La maturité démocratique de notre peuple est sans doute dans l’accumulation quotidienne des faits et gestes de nos acteurs politiques, qui nous relève ce qu’ils sont en réalité.

Lors de la révision constitutionnelle de Mars 2016, la classe politique avait lié le mandat du président organisateur du referendum au septennat en cours sans aucune application dans l’immédiateté issue des dispositions transitoires.

Finalement Macky Sall qui avait souhaité reduire son mandat de 7 à 5 suivra la verité des sages du conseil constitutionnel :

Où est la parole donnée ?.

Macky Sall a dit « être à son second et dernier mandat », et s’il tenait parole sans l’avis autorisé et nécessaire du conseil constitutionnel?.

Le sénégal ira inéluctablement à la récidive découlant de la reduction du septennat.

Où est la parole donnée ?.

Dans la même registre des faits liés à la parole donnée dans l’échiquier politique de notre cher sénégal , pays des paradoxes et des contradictions, Ousmane Sonko avait dit : « Le président Macky Sall a droit à un 3éme mandat» dans un entretien télévisé. Aujourd’hui ce même Ousmane Sonko après pluisieurs écarts de langages, vient se dédire en ces termes : « Macky Sall doit accepter que la priere est composée de 7 et 5 rakkas, il est temps qu’il fasse son salam qui marque la fin de son mandat».

A quel Ousmane Sonko se fier ?

Où est la parole donnée ?

Finalement, que serait une république où la constitution dite par son conseil n’est vraie que lorsqu’elle arrange l’opposition et qu’elle aille à l’encontre du pouvoir et non de la loi.

Messieurs les signataires de cette lettre Ouverte ,

Vous justifiez vos arguments par la jurispridence des évenements à la veille de l’élection présidentielle 2012 avec des morts suite aux manifestations liées.

Certainement vous avez bien voulu ignorer sciemment sous l’effet de la partisanerie de convoquer les événement plus récents du 3 Mars 2021, plus proches historiquement et chronologiquement .

L’auteur des crimes de ce macabre jour du 3 Mars 2021, avec son appel mémorable au mortels combats circule librement dans le vent de l’impunité et du buzz.

Où sont vos principes messieurs les signataires ?.

Notre parti politique a été abusé par Ousmane Sonko, khalifa Sall, et cie avec nos cotisations, nos collectes de fonds et depuis lors personne de la société civile n’en parle. Silence radio dans une opposition qui aspire à l’ethique et à la bonne gouvernance.

Où sont vos principes ?.

Afrika joom Center ne devrait jamais être à la solde d’un leader politique encore moins du régime ; mais équidistant.

Afrika joom et la société civile devraient jouer le statut d’interface entre le peuple et les partis politiques.

Ousmane Sonko a ici fusillé Wade, Abdou Diouf sans que personne ne lui demande de s’excuser .

Où sont vos principes Monsieur Alioune Tine.?

Avec l’arrivée du président Macky Sall au pouvoir, il vous a porté à la tête de la commission sénégalaise des droits de l’homme et votre engagement pour l’opposition était devenu le ventre mou dans le monde des droits de l’homme.

Où sont vos principes messieurs les signataires ?.

Le débat sur le climat, les économies, la chereté de la vie devraient guider les actions de la classe politique dans le respect des lois et de la constitution par TOUS face aux exigences sociétales de l’heure.

Notre parti politique vous rappelle ainsi que la Constitution est une loi fondamentale qui fixe l’organisation et le fonctionnement d’un organisme, généralement d’un État ou d’un ensemble d’États. Et que la portée juridique de la Constitution d’un État varie selon le régime en place.

Elle a généralement une valeur supérieure à la loi.

Nous devons au devoir d’accepter la verité de la démocratie, et la grandeur sacrée de la république et ses institutions.

Aujourd’hui le mensonge, la manipulation du Pastef et Ousmane Sonko ne gênent plus.

C’est la vérité qui blesse.

Ont signé pour le parti Fulla ak Fayda:

Le Président

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Secrétaire Général National

Le Vice Président

Idrissa Diop Musicien International