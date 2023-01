3ème candidature ou second mandat de 5 ans…De quoi les damnés ont-ils peur ?

Je dois redemander pardon à Jacques Mariel Nzouankeu chaque fois que je m’exprime sur le premier mandat de 5ans qui s’achève en 2024. Mon Lion et moi, pensions réellement que 2024 serait la fin et le Président a annoncé partout qu’il en serait ainsi. Mais comme pour la réduction du mandat de 7ans le conseil constitutionnel pourrait décider que ce mandat est intangible et qu’il ne peut concerner les deux mandats de 5 ans dont parle la constitution. J’en suis à me demander si le professeur Babacar Gueye qui avait dit la même chose que Nzouankeu à l’époque se remet en question au point de siffler maintenant la fin des mandats du Lion. Maître Doudou Ndoye qui réclame du droit pur et non des opinions, joue à présent à emboucher la même rengaine populaire, en prenant soin de dire que le Président a le droit de se présenter mais que s’il lui était donné d’examiner les candidatures il l’annulerait. Mais comme c’est le conseil qui examine et pas Me Doudou Ndoye l’opinion du Conseil Constitutionnel n’est pas forcément celle de Doudou Ndoye et la jurisprudence Wade donne semble-t-il raison à Nzouankeu.

J’ai lu sous méchante grippe le texte prolixe de Ndiaga Sylla qui n’a fait qu’augmenter ma température. Il sert en règle un chapelet de principes sur la morale pour dire sa position vis-à-vis de la candidature du Lion mais ne dit rien qui ressemble à ce n’est juridiquement pas possible. En vérité, le premier mandat de 7 ans reste intangible et il appartient au lion de décider ou non de se présenter. Malgré toutes les vicissitudes de la vie et des choses qui ont touché le Sénégal, le bateau Sunugaal avance sans avaries majeures et nous continuons en tant que République à tenir notre place dans le concert des nations. Beaucoup d’amis ont franchi le pas cédant à leur colère pour aller s’amouracher d’un Sonko qu’ils maudissent tous au plus profond d’eux même et aujourd’hui ils ne se privent pas pour balancer des vertes et des pas mûres dans le jardin de l’état. Mais il leur faudra bien faire la somme de leurs propos pour se rendre compte de leurs méfaits et des conséquences de ces actes et propos contradictoires émanant de mêmes personnes. J’ai mal pour certains que je connais intelligents et je n’arrive toujours pas à comprendre par quel bout la méprise les entraîne ils aussi loin et aussi bas dans les l’infamie.

Certains n’existent que parce que Macky SALL a décidé un jour de les sortir des ténèbres pour les nommer et mettre le spot sur eux. Ils ont tout défendu tant qu’ils étaient en place et du jour au lendemain ils ont été remplacés et n’ont pas digéré cela. Parfois j’ai crié pour les soutenir quand les personnes pour les remplacer n’avaient de compétence, que leurs grandes gueules de politiciens sans envergure. Je suis le premier à m’offusquer du placement politique de parfaits bras cassés sur nos territoires et le département de Louga en est une illustration parfaite. J’en suis allé à me demander si le Président aime Louga et les lougatois, mais on ne peut pas ne pas reconnaître les performances globales de ce pays qui avancent. J’avais même promis d’être parmi les premiers sur la ligne de front contre une troisième candidature du lion, mais devant les wakh wakhète des courtisans qui ne sont même pas encore au pouvoir, on finit par laisser la nature et le peuple décider de la suite. Dieu n’a jamais abandonné ce pays. Il y a des chantiers partout, la croissance est au rendez-vous et la multi-modalité devient à vue d’œil une réalité dans une capitale où poussent des ponts et autoponts à la pelle. Le lion ne parle pas il travaille, même si Louga n’est pas dans ses priorités. Alors passer sa vie à crier contre un troisième mandat est l’affaire des loosers parce qu’il ne peut y avoir de troisième mandat sans candidature. Je fais partie de ceux qui privilégient l’état et le travail abattu et tant qu’on n’a personne qui ressemble à un homme crédible pour diriger ce pays je n’ai rien contre le 3ème et même le 4ème mandat. J’attends de voir les choix qui nous seront proposés. Tout sauf Samba Yakatan pour commencer et j’espère que sa cavale s’arrêtera avant 2024. Pour le moment je ne vois que le Président ou moi-même, espérant vraiment avoir d’autres véritables choix. Pas ces agitateurs sans envergure qui nous fatiguent et qui n’existent qu’accrochés aux basques de Samba. Le jeu de dupes, auquel renvoie cette farce, est tel que chacun essaie d’être le plus en vue pour être le bénéficiaire des soutiens de Pastef après le déluge, parce que les jours politiques de Samba sont clairement comptés. – Baralait, Mollah, Mc Niasse, Affenaton et toute la smala de menteurs embusqués qui ont juré de rendre le procès impossible, ont fini de jouer toutes les cartes de la supercherie, du mensonge et de la manipulation publique. Ces membres du gang n’ont plus de mots à part supplier pour la libération de Pape Alé Niang qui joue au chantage par une grève de faim qui le met en état de précarité sanitaire. Cela aura au moins le don de masquer son manque éthylique qui doit être tout aussi douloureux pour lui si tant est que c’est un adepte de Bacchus. Mais il apprend ainsi à ses dépens qu’on ne peut défier un état en se drapant d’illégalité sous prétexte qu’un journaliste à tous les droits.

2023 commence avec plein de dossiers épineux et beaucoup de remous, mais le gouvernail reste entre les mains d’un lion serein qui garde le cap. C’est bien le sens de son discours à la nation que les pales sonorités de casseroles de quelques pelés en mal d’existence n’ont pu empêcher de nous parvenir. Ceux qui s’aventurent à démissionner pour se faire remarquer afin de prendre place dans le « Rapidou Samba Laobé », jouent avec les destins comme dans une loterie existentielle. Ils y retrouveront Mimi dont la cadence a croisé les accolades de Baralait et les amitiés de Gouy Danguine. Ce qu’il y’a de bien c’est que le car rapide de Samba Laobé ne sera jamais sur la ligne de départ et on reconnaitra suffisamment tôt les vermines pour la suite. 3ème mandat ? 3ème candidature ? 2ème mandat de 5ans ? Le lion n’a encore rien dit et le conseil constitutionnel dira le droit.

Au moins la constitution est garante de ces affaires de mandat, et elle ne se soucie ni de moral ni d’état d’âme. Alors criez encore ! Pleurez s’il le faut ! Le Président fera ce qu’il doit faire et à temps voulu. Il s’arrêtera de lui-même ou il rempilera parce que le peuple l’aura décidé et parce qu’au bout du compte nul ne devient chef de l’état au Sénégal par force, c’est le peuple souverain qui le décide. Et comme dit le lion

« Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. Koufi lapilapi kham

Pape SARR

Duc de Diapal