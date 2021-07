3ème vague covid : les mesures phares de Diouf Sarr

Le Comité national de gestion des épidémies (CNGE) a recommandé jeudi à Dakar un renforcement de la surveillance épidémiologique, un recours au dépistage précoce des cas d’infection au covid et une mobilisation de l’ensemble des acteurs afin d’aboutir à une meilleure efficacité dans la riposte à la pandémie qui regagne en ampleur dans le pays.

Il s’agit-là de recommandations émises par le Comité national de gestion des épidémies lors d’une réunion d’évaluation de la situation de la maladie de la covid-19 dans le pays.

Parmi les recommandations figurent :

le renforcement de la surveillance épidémiologique,

la poursuite et l’intensification de la surveillance des variants,

le renforcement du système de dépistage,

une plus forte mobilisation de l’ensemble des acteurs en vue d’une riposte plus efficace.

l’utilisation accrue des tests de diagnostic rapide

le renforcement des ressources humaines pour une correcte prise en charge à domicile

le ministre de la santé a relayé la décision prise par le CNGE de se réunir dorénavant tous les jeudis non sans insister sur l’importance de l’intensification des populations sur les risques liés à la covid-19 et les moyens de prévention et de lutte dans un contexte de célébration de la fête musulmane, l’aïd Al Ahda plus connue sous le nom de Tabaski au Sénégal…Lire la suite en cliquant ici.