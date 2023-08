41 migrants portés disparus…au large de la Méditerranée

41 personnes, dont trois enfants, sont portées disparues après le naufrage d’une embarcation partie jeudi de Sfax en Tunisie avec 45 migrants à son bord, a annoncé mercredi l’ONU en Italie sur la base des témoignages de quatre survivants.

Les agences des Nations unies pour les réfugiés (HCR), l’enfance (Unicef) et les migrations (OIM) déplorent dans un communiqué commun ce « terrible naufrage survenu entre le jeudi 3 et le vendredi 4 août en Méditerranée ».

« L’embarcation en fer se serait retournée » face à « des conditions météo rendant très dangereuses les traversées sur ces petits bateaux en fer inadéquats pour naviguer », selon le communiqué. « Cela démontre le manque absolu de scrupules des trafiquants qui, de cette façon, exposent les migrants et les réfugiés à des risques très élevés de mort en mer », ont dénoncé les trois agences.

Selon des chiffres compilés par les Nations unies, plus de 1800 personnes ont déjà péri depuis janvier dans des naufrages en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Soit plus du double de l’an dernier.

Si l’on ajoute à ce chiffre la trentaine de migrants portés disparus à la suite des naufrages de deux bateaux au large de Lampedusa révélés dimanche et la quarantaine annoncée aujourd’hui, on arrive donc à un bilan de presque 1900 morts.

Les quatre rescapés – un mineur non accompagné de 13 ans, une femme et deux hommes – ont été secourus par un navire marchand et débarqués mercredi sur la petite île italienne de Lampedusa, située entre la Tunisie et la Sicile et devenue du fait de cette localisation le porte d’entrée privilégiée par les migrants se rendant en Europe.

Les quatre survivants, originaires de Guinée et de Côte d’Ivoire, ont raconté avoir survécu en flottant sur des chambres à air avant d’être recueillis à bord d’un navire, selon la Croix-Rouge italienne, qui gère le centre d’accueil des migrants à Lampedusa.