Manifs du 1er juin : Le Cored sert un avertissement à l’AFP

Le Tribunal des pairs du CORED a examiné le 12 juillet 2023, l’auto-saisine du CORED contre le Bureau Sénégal de l’Agence France Presse.

Les Faits :

L’Agence France Presse a publié sur son site des photos et vidéos prises lors de la levée de corps et des prières mortuaires de victimes des manifestations suite au verdict de l’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr. Sur les images diffusées, on voit des cercueils ainsi que les visages à découvert de l’assistance qu’ils soient des amis, des parents ou de simples anonymes. Des images suggestives à dessein et contraires aux règles d’éthique avait estimé le CORED dans sonauto-saisine contre l’AFP.

Dans sa réponse à la saisine du CORED, M. Laurent LOZANO, Chef du Bureau AFP, a fait preuve d’une grande connaissance aussi bien des dispositions du Code de la presse et de la Charte des journalistes du Sénégal, que de la charte de l’AFP dont il est l’employé. Par ailleurs, il justifie ce reportage par le devoir d’informer et l’obtention de l’autorisation de la famille à prendre de telles images.

Avis du Tribunal des Pairs :

Le Tribunal des pairs du CORED, après étude du dossier, et après s’être soigneusement penché sur la réponse de M. Laurent LOZANO constate que les images mettent trop en évidence les expressions de visages des personnages, y compris des enfants, en utilisant notamment un logiciel de traitement de photos. Le CORED s’interroge sur l’effet recherché avec l’utilisation d’untel logiciel. Il estime également qu’une autorisation de la famille n’exempte pas du respect des règles d’éthique et de déontologie des professionnels des média

qui dans ce cas, viole le respect de la dignité humaine et le respect des droits à l’image d’enfants mineurs.

Le Tribunal des pairs du CORED conclut que le reportage publié constitue ainsi une violation des articles 17 et 18 du Code de la presse et des articles 4 et 7 de la Charte des journalistes du Sénégal, relativement au respect de la dignité humaine et au respect de la vie privée.

En conséquence, le Tribunal des pairs du CORED sert un avertissement à M. Laurent LOZANO, qui en tant que Chef du Bureau, est le premier responsable.

Fait à Dakar, le 21 juillet 2023

Le Tribunal des pairs du CORED