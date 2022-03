8 mars : Déthié Fall chante les femmes africaines

En cette journée internationale dédiée aux droits de cet être magnifique qu’est la femme, je salue et rends un vibrant hommage à toutes les femmes de la planète, celles du Sénégal en particulier.

L’Afrique, en 1236 déjà avec la proclamation de la charte de Kouroukan-Fouga ou charte du Mandén, avait très tôt compris la place centrale de la femme. Ainsi, en ses articles 14 qui interdisait formellement d’offenser une femme et 16 qui garantissait l’émancipation de la femme par son implication aux prises de décisions et à la gouvernance, cette charte montrait, huit siècles avant notre ère, la nécessité de la prise en compte des droits des femmes.

Au Sénégal, de par leurs attitudes et prises de position courageuses devant l’histoire, des femmes de Nder avec la reine Ndatté Yallah aux femmes qui se sont battues d’arrache-pied pour l’institution de la loi sur la parité homme-femme, en passant par, entre autres, la battante Aline Sitoé DIATTA, la politique Caroline FAYE, la romancière Mariama BA, la journaliste Annette Mbaye d’Erneville, la femme sénégalaise a toujours manifesté, sa bravoure et son patriotisme, à tout point de vue.

C’est pourquoi, il demeure plus que nécessaire d’engager de façon profonde et sincère la réflexion sur une plus grande implication et une réelle autonomisation des femmes. Je crois profondément que le développement durable du Sénégal et l’Afrique passera inéluctablement par une réelle et vraie autonomisation des femmes. Elles représentent le piston accélérateur de toute prospérité.

Notre constitution, dans son préambule, proclame le principe du respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise, celui de l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux, et celui du rejet et de l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations.

Cependant, la réalité est tout autre et notre pays a encore des pas à franchir pour leurs implications plus significatives dans la marche vers notre développement

J’encourage et félicite ainsi toutes ces organisations féminines qui s’emploient quotidiennement et avec abnégation à la lutte contre les inégalités et injustices subies par les jeunes filles et les femmes, la défense de leurs droits, et leur concrète autonomisation.

A toutes les femmes, racines de vie et socle de toute société humaine, semelles qui en assurent sa stabilité et ciment qui garantit sa cohésion, je vous adresse mes hommages et vous souhaite une belle journée.