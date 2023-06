Concert à Paris : Wally fait le plein malgré les menaces de Pastef

Au Concert de la paix dans la capitale Française, ce fut un pari réussi pour Wally Seck malgré les perturbateurs de Pastef qui ont failli tout gâcher.

L’héritier de Thione Ballago Seck a confirmé, hier, que sa cote de popularité est intacte.

En effet, le prince des faramarénes s’est produit ce 10 juin au Dôme de Paris et a fait le plein. Malgré quelques perturbations notées avant le début du spectacle, l’événement a bel et bien eu lieu. Des membres de Pastef avaient décidé d’empêcher la prestation de Wally au Dôme de Paris ce 10 juin. Sur une vidéo parue sur Facebook, on les voit démonter les barrières et jurer que personne ne va se produire à Paris alors que “le régime en place a tué des dizaines de Sénégalais”.

Malheureusement pour les membres de Pastef, Wally Seck a fait salle comble et le spectacle a été un succès. Avec son orchestre, le Raam Daan, il a assuré quatre bonnes heures de méga show.

Et comme à l’accoutumée, Ndiolé Tall, Niang kharagne entre autres jet setteurs étaient de la partie pour soutenir leur “frère” dans le cadre de cet événement dénommé « concert de la paix ».

Un spectacle riche en couleurs qui s’est tenu à guichets fermés avec des tickets de 58€, 75€ et 120€. Ce qui signifie que le jeune sénégalais qui n’en est pas à sa première prestation au Dôme, a rempli la part de son contrat avec le promoteur qui l’avait sollicité pour la tenue de ce concert.

Source Xibaaru avec Seneweb