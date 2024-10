Abaissement des notes de crédit : Ce que le Sénégal compte faire…

Le Sénégal a récemment vu sa note de crédit révisée à la baisse, passant de Ba3 avec une perspective stable à B1, avec mise sous surveillance. Cette décision fait suite à une augmentation du déficit budgétaire et du niveau d’endettement sur la période 2019-2023, selon les conclusions préliminaires d’un audit des finances publiques. Les résultats de cet audit ont été communiqués par le gouvernement le 26 septembre 2024.

Commandé par les plus hautes autorités et mené sous la supervision du Ministère des Finances et du Budget, cet audit s’inscrit dans le cadre des exigences de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012, qui instaure un Code de transparence pour la gestion des finances publiques. Le Ministère a réagi à cette situation en réaffirmant la volonté du gouvernement de mettre en place « des réformes ambitieuses pour réduire significativement le déficit dès 2025 et consolider cette baisse à court terme », conformément aux engagements pris au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Voici l’intégralité de leur communiqué :